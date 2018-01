"La scandalosa vicenda della fruibilità degli spazi culturali della città mette a nudo lo stato di grave abbandono in cui versano le strutture pubbliche e chiama in causa la responsabilità di passate amministrazioni, ma non assolve quella attuale. È vergognoso e paradossale che solo a poche ore dall'inizio della stagione teatrale, organizzata da una privata associazione ma con il patrocinio del Comune, si scopra l'inagibilità di una struttura utilizzata sin qui senza alcun problema. Gravi sono i danni, oltre che materiali, all'immagine della città. Chi amministra la città, dopo aver dato prova di grave improvvisazione, si attivi celermente per porre rimedio a questa vergognosa situazione". Lo scrive in una nota il circolo Armino di Palmi (RC),

Dettagli Creato Giovedì, 11 Gennaio 2018 19:24