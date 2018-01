Villa San Giovanni (RC), Fidapa chiude il 2017 con conviviale di Natale e Concerto dell'Epifania

La F.I.D.A.P.A. di Villa San Giovanni ha concluso l'anno 2017 e avviato il nuovo con due eventi significativi per le finalità sottese.

Il 18 dicembre presso il ristorante Panorama della città si è svolta la Conviviale di Natale, un'occasione per uno scambio di auguri tra socie e loro famigle preceduti da una tombolata i cui proventi sono stati destinati all'acquisto di buoni spesa per le famiglie villesi in situazioni di difficoltà.

A scopo benefico anche il Concerto dell'Epifania "Aspettando i Re Magi .. tra canti e musica ..." organizzato con la Corale polifonica interparrocchiale Mater Dei, svoltosi giovedì 04 gennaio c.a. presso il Duomo di Maria SS. Immacolata di Villa San Giovanni. Il concerto ha richiamato molti cittadini che, insieme alle socie fidapine, hanno apprezzato il Piccolo Coro di voci bianche "Note Celesti" che si è cimentato nei più famosi canti di Natale creando un'atmosfera di commozione e di comunanza anche per le finalità dell'evento. I fondi raccolti, infatti, saranno devoluti all'Associazione villese SMAIL (Solidarietà Medica Assistenza Integrata Locale) che, attraverso la realizzazione di uno studio polispecialistico di medicina solidale a Villa San Govanni, vuole promuovere il benessere e la salute di tutti i cittadini con particolare attenzione a coloro che versano in condizioni di svantaggio .

Un plauso, dunque, alla F.I.D.A.P.A. BPW Italy Sezione di Villa San Giovanni per i messaggi inviati, frutto di attente riflessioni sulla realtà del Territorio e l'apertura al dialogo e al sostegno.