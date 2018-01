Parere favorevole del Consiglio di Stato per l’istituzione delle Zes

Sì del Consiglio di Stato allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'istituzione delle zone economiche speciali (Zes). Il decreto individua le procedure e le condizioni per l'istituzione delle Zes, intese come aree geograficamente limitate e chiaramente identificate, dove le imprese potranno beneficiare di speciali condizioni per gli investimenti e per lo sviluppo territoriale. La misura interessa Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, pur esprimendo parere favorevole, ha anche formulato alcune osservazioni in merito al decreto, in primo luogo, ha evidenziato la necessita' di rivedere e rendere piu' efficace la disposizione dedicata alle definizioni, rinviando comunque alle valutazioni ed alle definitive determinazioni correttive della Presidenza del Consiglio. Il parere favorevole del Consiglio di Stato aggiunge un ulteriore tassello all'avvio della Zes per l'area portuale di Gioia Tauro in Calabria, la cui richiesta e' stata avviata da diversi anni anche dalla Regione. (Mav/Dire)

Dettagli Creato Mercoledì, 10 Gennaio 2018 18:10