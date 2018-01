Reggio, dal 16 gennaio all’8 maggio al Museo diocesano gli studenti del Piria apprendisti ciceroni per le scuole

Nell'ambito del Progetto di Alternanza Scuola Lavoro "Incontriamoci al Diocesano", giunto ormai al secondo anno, gli studenti dell'Istituto Tecnico "Raffaele Piria", in qualità di apprendisti ciceroni, da gennaio a maggio proporranno a scuole, gruppi e singoli visite guidate alle collezioni museali.

Dalle 9 alle 13 nei giorni di 16 e 30 gennaio, 13 e 27 febbraio, 13, 20 e 27 marzo, 10 e 17 aprile e 8 maggio gli studenti della classe III CT illustreranno alle scolaresche e a quanti vorranno cogliere l'occasione le collezioni del Museo diocesano, adiacente alla Cattedrale.

Al termine di un articolato percorso formativo svoltosi in novembre e dicembre, gli studenti, coordinati dal docente Anna Benedetto e dal tutor Lucia Lojacono, direttore del Museo, hanno appreso contenuti inerenti la nascita di un Museo, temi e aspetti di un progetto museografico, arte e storia delle opere esposte e dei contesti di provenienza, potenziando le proprie capacità linguistiche ed espositive. Al fine di stimolare la creatività finalizzata alla promozione del turismo culturale nella nostra città parte integrante del percorso formativo ha costituito, inoltre, lo scorso anno la realizzazione di un video documentario nell'ambito di un Laboratorio creativo a cura dei docenti di Storia dell'Arte e del Territorio e degli esperti del settore operanti presso l'Istituto Tecnico "Raffaele Piria".

L'invito è rivolto, in particolare ma non solo, alle Scuole Secondarie di primo e secondo grado e a gruppi organizzati affinchè colgano l'opportunità di una visita guidata offerta con un linguaggio semplificato, ma pertinente, cui sono affidati contenuti accattivanti per sollecitare interesse e curiosità degli studenti delle varie età.

Per informazioni e prenotazioni gruppi si contatti il n° 3387554386.