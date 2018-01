Il movimento “Reggio Non Tace” festeggia otto anni

Il movimento cittadino "Reggio Non tace" ha celebrato il suo ottavo anniversario dalla fondazione. Era il 3 gennaio del 2010, quando una bomba incendiaria venne fatta esplodere davanti al portone della Procura generale di Reggio. Da quell'azione, che fu seguita da altri attentati e intimidazioni a sedi giudiziarie e magistrati, nacque un movimento spontaneo di cittadini che si dichiararono "scorta civica dei magistrati reggini". Oltre 200 le manifestazioni promosse in questi otto anni. Un impegno confermato nel corso di un incontro pubblico a cui hanno preso parte con Giuseppe Angelone e padre Giovanni Ladiana, principali ispiratori del movimento, il Procuratore generale di Reggio Calabria, Bernardo Petralia, il Procuratore facente funzioni Gaetano Paci e il presidente del Tribunale Luciano Gerardis. "Siamo nati per rispondere, mettendoci la faccia - ha detto padre Ladiana - ad un attacco della 'ndrangheta alla magistratura sulla base di un movimento che ha messo insieme non solo cittadini indignati o lì per mostrare coraggio, ma anche coloro che erano già impegnati a raccogliere le lacrime degli esclusi e a creare percorsi di liberazione fondati sulla responsabilità civile e personale, spinti da una 'raggia', che non è rabbia, ma dice ben altro: è passione, il fuoco interiore che non siamo riusciti, e abbiamo agli altri ed agli eventi di spegnere. Reggio non tace, quindi come luogo di Ri-Esistenza". "Otto anni che non sono passati invano - ha sostenuto il procuratore Paci - perché le bombe di allora alla Procura generale hanno messo i reggini di fronte alla loro realtà, a fare una scelta, e l'intero Paese di fronte alla realtà di una straordinaria emergenza democratica. Oggi ci sono le condizioni per riprendere in mano le redini del proprio destino. Il problema non è più la credibilità dello Stato - ha detto ancora Paci - non ci sono più alibi per imprenditori e per i cittadini che subendo non denunciano perché lo stato non protegge. Il vero punto è se è conveniente o no farlo". "Reggio non tace - ha detto il presidente Gerardis - è stato un costante pungolo ai cittadini e fonte di un dibattito libero, strumento fondamentale per confronto continuo anche se non è riuscito a coinvolgere l'intera città". Il Pg Petralia, da sei mesi in servizio a Reggio, ha definito la Calabria "terra che chiede molto" e nella quale è necessario imporre la "sanzione sociale dell'esclusione, esaltando il chiasso del diritto di fronte al silenzio del favore. Se non ci rendiamo partecipi del riscatto morale, non ci sarà riscatto civico e sociale".

