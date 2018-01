Reggio, continuano gli appuntamenti del Cerchio dell’immagine

Continuano gli appuntamenti programmati dall'associazione Il cerchio dell'immagine che per l'avvio del nuovo anno ha deciso di offrire alla cittadinanza reggina una serie di eventi culturali sul tema della comunicazione visiva. Dopo il successo della presentazione del libro "L'immagine carnefice", il programma proseguirà con un incontro, dedicato a grandi piccini, sulla lettura delle immagini. Il 10 gennaio presso Casa Canale - Domus Itria (via Itria n.22, RC) si svolgerà infatti "Cosa devo guardare. Manuale di sopravvivenza per fruitori di immagini", dove i partecipanti, guidati da Alessandro Mallamaci ed Elena Trunfio, vivranno un momento di forte interazione e coinvolgimento, in cui la tecnica fotografica farà da sfondo e ci si concentrerà sul contenuto delle immagini.

La programmazione di gennaio si concluderà giorno 24 gennaio presso la Sala Biblioteca di Palazzo Alvaro, con il secondo appuntamento della rassegna "Emerging Ideas – Giovani fotografi emergenti da Sud", organizzato con il patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, dove sarà presentato il progetto fotografico "H224"di Dario Condemi, che ha per tema gli spazi abbandonati e in disuso della città di Reggio Calabria. L'autore discuterà della sua personale visione con Filippo Quartuccio, Delegato alla Cultura della Città Metropolitana di RC, Roberta Filocamo, funzionario della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana, Antonio Armentano, storico della fotografia, Alessandro Mallamaci, fotografo ed Elena Trunfio, architetto.

«Il 2018 sarà un anno importante per la nostra associazione – commentano dal Direttivo –oltre alle ormai consolidate attività come la scuola e i corsi di fotografia, i workshop e gli incontri d'autore, tanti saranno infatti gli appuntamenti aperti alla cittadinanza per offrire un servizio culturale costante e di qualità».

Per scoprire tutti i dettagli visitare il sito www.ilcerchiodellimmagine.it

Dettagli Creato Martedì, 09 Gennaio 2018 14:22