Reggio, dall’1 luglio arriva il bonus sociale idrico

L'assessore comunale al Bilancio e Tributi del Comune di Reggio Calabria, Irene Calabrò, rende noto che l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Servizio Idrico (oggi Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA, per effetto dell'art. 1 comma 528 della legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha introdotto dal 2018 il Bonus sociale idrico per le famiglie in condizioni di disagio economico Acqua.

Dal 2018 gli utenti del settore idrico in condizioni di disagio economico potranno usufruire di uno sconto in bolletta attraverso il Bonus sociale idrico. All'agevolazione potranno accedere tutti i nuclei familiari con Indicatore di situazione economica equivalente (Isee) inferiore a 8.107,50 euro, limite che sale a 20.000 euro se si hanno più di 3 figli fiscalmente a carico (trattasi delle medesime condizioni già previste per usufruire del bonus elettrico e gas).

Lo sconto verrà erogato direttamente in bolletta per chi ha un contratto diretto, mentre l'utente indiretto, cioè la famiglia che vive in un condominio e non ha un contratto proprio di fornitura idrica, riceverà il Bonus sociale in un'unica soluzione dal gestore del servizio idrico con le modalità individuate da quest'ultimo (ad esempio su conto corrente o con assegno circolare non trasferibile).

Potranno automaticamente usufruire del bonus idrico, analogamente a quanto previsto per il bonus elettrico e gas dal decreto legislativo 147/2017 che ha introdotto il Reddito di inclusione, anche i titolari di Carta Acquisti o di Carta ReI.

L'agevolazione è stata introdotta dall'Autorità con la delibera 897/2017/R/idr, a seguito della previsione del d.P.C.M. 13 ottobre 2016.

Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2018, AEEGSI ha istituito la componente tariffaria UI3 per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico, espressa in centesimi di euro per metro cubo ed applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato, diverse da quelle (dirette) in condizioni di disagio economico sociale, come maggiorazione al corrispettivo di acquedotto.

La richiesta di Bonus per il solo 2018 potrà essere presentata (congiuntamente a quella per il bonus elettrico e/o gas) solo dal 1° luglio p.v., ma consentirà comunque al richiedente di vedersi riconosciuto un ammontare una tantum a partire dal 1° gennaio.

La modulistica da utilizzare sarà resa disponibile, tra l'altro, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it) e pubblicata anche sul sito del Comune di Reggio Calabria (www.reggiocal.it), e sul sito dedicato dell'Anci (www.sgate.anci.it).

La richiesta va presentata al Comune di Reggio Calabria congiuntamente alla domanda per il bonus elettrico e/o gas e, quando accettata, permetterà di usufruire di uno sconto in bolletta pari al costo di 18,25 mc annui (equivalenti a 50 litri al giorno, cioè il quantitativo minimo stabilito per legge per il soddisfacimento dei bisogni personali) per ciascun componente il nucleo familiare.