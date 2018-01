Istituzione della "Delegazione Polistena-Cinquefrondi" dell'Unione Nazionale Consumatori. Come è noto si tratta della prima associazione in Italia, costituita nel 1955 a Roma ad opera di Vincenzo Dona, finalizzata alla tutela dei diritti dei consumatori sia nei rapporti con enti pubblici che con aziende private fornitrici di beni e servizi. Più specificatamente il consumatore, con il solo versamento di una quota di iscrizione, ha diritto ad usufruire di numerosi servizi, totalmente gratuiti, come consulenza legale per problematiche relative ad utenze, multe, cartelle esattoriali, sanità, acquisto di prodotti difettosi, e-commerce, banche, assicurazioni etc.; assistenza nel dirimere controversie, ormai sempre più frequenti, con gestori di telefonia fissa e mobile, fornitori di energia elettrica e gas direttamente attraverso le procedure di conciliazione evitando così il ricorso alla giustizia ordinaria con il conseguente aggravio di costi e dilatazione dei tempi di risoluzione del contenzioso. Per segnalazioni, informazioni e/o modalità su come associarsi si può contattare il responsabile della Delegazione, nella persona del Sig. Fabio Colica, attraverso i seguenti recapiti: Telefono: 333-6559015, E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , Pagina Facebook: Unione Nazionale Consumatori Delegazione Polistena-Cinquefrondi.

Dettagli Creato Domenica, 07 Gennaio 2018 11:05