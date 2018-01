Mezzo dei Rangers va fuori strada sulla SS106: intervengono i Vigili del Fuoco

E' durato circa quattro ore l'intervento di soccorso della squadra VF di Melito P.S. intervenuta sulla SS106 in località Galati, per un incidente stradale autonomo che ha visto coinvolto un mezzo pesante dei Rangers d'Italia di ritorno da Siderno dopo un servizio d'istituto. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Bianco, intervenuti per la viabilità, attorno alle 3 di questa notte l'autobotte ha sbandato sfondando il muro di contenimento della Statale e finendo la sua corsa nell'area sottostantead una profondità di circa tre metri. Fortunatamente illesi gli occupanti, accompagnati per accertamenti presso il nosocomio Tiberio Evoli di Melito P.S.I Vigili del Fuoco, intervenuti con 7 uomini e due mezzi, tra cui l'Autogru della sede di Reggio Calabria, hanno lavorato incessantementeper oltre un'ora, al fine di recuperare il mezzo pesante e ridurre al minimo i disagi causati dalla momentanea chiusura dell'importante arteria stradale, riaperta al transito solo dopo le 6 di questa mattina.

Dettagli Creato Sabato, 06 Gennaio 2018 14:00