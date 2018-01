Muore a Siderno l’ambientalista Celestino Napoli

di Enzo Romeo - Mario Celestino Napoli, morto ieri a 75 anni, i funerali si sono celebrati oggi pomeriggio, è stato un dirigente politico naif, molto lontano dagli schemi soliti e, talvolta, infausti, attento al nuovo, animato dall'interesse per la collettività. Era un'ambientalista appassionato. Da ex dipendente di Trenitalia, quando l'azienda ancora si chiamava Ferrovie dello Stato, Napoli, aveva acquisito la capacità di analisi delle cose. Il suo lavoro lo portava spesso in movimento e in movimento alimentava il suo fare politica, che era lontano dal genere noto e conosciuto da tutti noi.

Spiace che sia andato via in un'eta' in cui avrebbe ancora potuto dare molto, ma la vita è questa e ne dobbiamo prendere atto. In poco tempo una malattia inesorabile lo ha tolto all'affetto dei suoi cari e dei suoi molti amici. Celestino Napoli, all'anagrafe risultava anche come Mario, ma Celestino era il nome conosciuto a tutti, era stato anche un appassionato dirigente spsortivo. Lo ricordiamo presidente del Tennis Club Siderno, quando la sua elezione al vertice del glorioso sodalizio ( il club sidernese ha pure ospitato importanti manifestazioni nazionali) fu accolta come fatto innovativo. Celestino non ebbe grande sostegno, si trovò alla fine a fare quasi tutto da solo, ma il suo mandato lo portò a compimento, tenendo fede al programma presentato.

Tornando al suo impegno politico, va ricordata la sua battaglia per la bonifica della zona industriale di Siderno, un mezzo orrore urbanistico, che aveva fatto saltare i gangheri alla popolazione di Pantanizzi, quartiere limitrofo all'area.

Oggi di bonifìica di quella zona si parla con insitenza e forse si arriverà ad ottenere il risultato massimo, ma Napoli non ha fatto in tempo a vedere quella che sarebbe stata anche una sua vittoria.

E come dimenticare la sua passione nel tentativo di slavare da una quasi dismissione la ferrovia ionica. Battaglie su battaglie, riunioni su riunioni. I binari per lui rappresentavano il progresso, il ponte con il resto del mondo e per questo si inferova quando vedeva che le volontà dei managment andavano in senso contrario.

La retorica della politica oggi spinge sulla figura di Napoli, ma lo fa, crediamo, in ritardo, a parte la vicinanza dei pochi ambientalisti rimasti, Lo ricordiamo nel giugno del 1994 impegnato, al fianco del candidato vero del centrosinistra, in una difficilissima (è un eufemismo) competizione elettorale comunale, dove troppi furono i pseudo soloni impegnati a giocare con sette mazzi di carte. Una collaborazione totale, leale e, soprattutto, disinteressata.

E questo era l'impegno di Celestino Napoli: disinteressato.

Sia felice e leggiadro nella sua nuova dimensione. Nelle chiesa di Santa maria dell'Arco a Siderno oggi pomeriggio i funerali. Ai tre figli e alla sua amata moglie l'abbraccio di chi scrive e di questo giornale.