Reggio: consegnati attestati benemerenza associazione Azzurro

Giorno 05/01/2018 Sono stati consegnati con cerimonia solenne presso la chiesa S. Maria di Porto Salvo in Gallico Marina, degli attestati di benemerenza ad alcuni uomini o donne che si sono contraddistinti per i fini a cui aspira l'associazione Azzurro Associazione Culturale.

Lo scopo che persegue l'associazione è principalmente quello di infondere ai ragazzi di Concessa e a tutti gli associati, la cultura della legalità cercando di toglierli dalla strada, proponendo tante attività come scambi culturali in genere, corsi completamente gratuiti di chitarra, di pittura e di organetto e tamburello, strumenti tradizionali della nostra terra.

Il messaggio che viene trasmesso è che l'unico modo per cambiare la realtà in cui viviamo è quello di studiare e di lasciare le facili strade che offrono persone poco raccomandabili; che solo studiando ci si costruisce un bagaglio culturale che potrà permettere loro di fare le scelte opportune.

Il Presidente Lorenzo Festicini, dopo aver ringraziato il Parroco Don Antonino Vinci e tutta la comunità Gallicese, ha provveduto alla consegna degli attestati alle seguenti persone; Vito BOMMARITO, con la seguente motivazione:

"Per il notevole ed instancabile impegno sociale profuso, ponendo in essere numerose iniziative solidali, fornendo con grande nobiltà d'animo un contributo notevole e disinteressato al fine di alleviare le difficoltà dei più bisognosi."

Dr Natale Luciano CRUPI, con la seguente motivazione:

"per l'encomiabile opera di sostegno ed assistenza prestata a tutti coloro i quali cercano in Lui sincero supporto e leale vicinanza, con l'irreprensibile volontà di divenire punto di riferimento, per mezzo del suo esempio tangibile, grazie alla sua capacità di stare vicino a tutti, manifestata nel quotidiano agendo con spirito altruistico, solidale, e con il fervore della passione che ha sempre contraddistinto il suo modus operandi in piena concordanza con i fini che l'associazione persegue."

Alessio Orsa: con la seguente motivazione: "Per l'intensa e qualificata attività finalizzata alla realizzazione degli scopi che l'associazione , ponendosi ad essa quale leale , disponibile, propositivo ed instancabile associato."

"La consegna degli attestati è stata per Noi , oltre che una formale e solenne attestazione di gratitudine, l'occasione per essere monito per tutti coloro i quali si riconoscono in quello che facciamo, volendo sensibilizzare i ragazzi che tutto cio' che con sacrificio e trasparenza viene portato avanti, viene riconosciuto e valorizzato." Queste Sono state le parole del Presidente. A conclusione la benedizione del Parroco.