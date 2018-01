Contratti Decentrati: soddisfazione della FP CGIL Reggio Calabria - Locri

La FP CGIL Reggio Calabria - Locri esprime soddisfazione "per i risultati raggiunti nell'annualità 2017 in merito alla sottoscrizione dei numerosi Contratti Collettivi Decentrati Integrativi nei Comuni del comprensorio.

L'azione valida ed incisiva condotta in delegazione trattante, dai rappresentanti della parte pubblica e dai rappresentanti sindacali oltre che dalla RSU, ha consentito di concludere positivamente il percorso di contrattazione".

"L'anno appena trascorso ha visto la FP CGIL, rappresentata ai tavoli di contrattazione oltre che dalla Segretaria generale Alessandra Baldari, anche dal Responsabile Enti Locali Riccardo Barbucci, impegnata in lunghe trattative che hanno consentito mediante la stipula dei CCDI di valorizzare ed incentivare le risorse umane per erogare servizi di qualità. Nonostante, infatti, le ristrette risorse economiche si è riusciti, talvolta, a dare corso alle progressioni economiche orizzontali (PEO) bloccate nel 2009 da Brunetta, Monti etc.

Importante l'inversione di tendenza, rispetto agli ultimi anni, al Comune di Reggio Calabria, dove non solo si è siglato il contratto nell'anno di riferimento, ma è stata prevista la PEO, si è messo fine alla lunga serie di contratti unilaterali e si è curato di ristorare tutti i lavoratori tenendo conto della specificità delle attività svolte .

Risultato concreto quello ottenuto nei Comuni di Siderno e di Villa San Giovanni che, finalmente, dopo anni di mancata sottoscrizione, siglano i CCDI relativi agli anni 2014 – 2015 – 2016 – 2017, così come quello conseguito nel Comune di Bruzzano che firma per gli anni 2014 – 2015 – 2016. Esito ugualmente importante, quello concernente l'ultimo contratto approvato dalla Provincia di Reggio Calabria oggi Città Metropolitana.

Ma tante sono le Amministrazioni Comunali dove la FPCGIL è intervenuta ponendo al centro l'interesse legittimo dei lavoratori ad avere riconosciuta la giusta professionalità con la firma del contratto decentrato annualità 2017: Benestare, Caulonia, Ciminà, Mammola, Motta San Giovanni, Platì, Sant'Ilario dello Ionio e Stignano.

Inoltre, non è mancato l'impegno della FP CGIL, ai tavoli delle trattative, per il riconoscimento delle indennità contrattuali anche per i lavoratori con contratto a tempo determinato, riconosciute in tutte le Amministrazioni dove la nostra organizzazione ha firmato i contratti decentrati. Rammarico per la mancata sottoscrizione del contratto al Comune di Scilla, che ha negato tale riconoscimento ai dipendenti contrattualizzati.

Importante quanto fatto dalla FP CGIL di concerto con la CGIL, nel sostenere la complicata fase di proroga dei contratti ai lavoratori provenienti dal bacino LSU /LPU, snodo fondamentale per la possibile stabilizzazione, su cui tutta l'Organizzazione è impegnata ad interloquire con i vari livelli istituzionali per individuare il percorso normativo che possa dare certezze definitive a lavoratori che da molti anni hanno contribuito al funzionamento degli Enti calabresi.

Gli accordi dimostrano che, nonostante i vincoli normativi e finanziari, quando sussiste la volontà di cooperare delle delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale è possibile il conseguimento di obiettivi utili sia ai dipendenti che dell'Ente che eroga servizi alla collettività.

Infine, la FPCGIL di Reggio Calabria - Locri auspica che tutte le Amministrazioni, dimostrando un profondo senso di responsabilità e mantenendo proficue relazioni sindacali, si impegnino, nel più breve tempo possibile, a procedere alla sottoscrizione dei Contratti Decentrati ancora non stipulati".