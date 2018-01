Reggio, l'associazione "Amici di Fatima" organizza il concorso "Costruiamo l'eco presepe"

L'Associazione Amici di Fatima in collaborazione con la parrocchia Santa Maria d'Itria in Rosalì, ha proposto agli alunni dell'I.C. Radice/ Alighieri di Catona, un concorso, nuovo nel suo genere, dal titolo " Costruiamo l'Eco Presepe".

La scelta della tematica del concorso oltre che religiosa, ha una valenza culturale e civile indirizzata a rendere consapevoli gli alunni, sin da piccoli, del problema dell'inquinamento ambientale e che è possibile " valorizzare" i rifiuti imparando a considerarli una risorsa, essenziale per garantire un adeguato sviluppo sostenibile e a salvaguardare l'ambiente in cui viviamo.

Non è stato facile per la commissione, presieduta dal Parroco della parrocchia di Rosalì Don Francesco Velonà, dal Dirigente scolastico Avv. Simona Sapone e dal Presidente dell'associazione Amici di Fatima, la prof.ssa Anna Maria Saraceno, scegliere un presepe anziché un altro, perché in ognuno i bambini hanno impresso un significato particolare che lo rendeva unico e diverso dall'altro, anche se la tematica era comune.

Il regolamento del concorso prevedeva la premiazione di tre presepi, uno per ogni ordine di scuola; la scelta è stata veramente ardua, perché i presepi erano da premiare tutti e simbolicamente lo sono stati, per cui la selezione è stata sorretta e guidata per quei presepi in cui è stato utilizzato in tutti le sue componenti, solo ed esclusivamente materiale di riciclo oltre che la manualità semplice e genuina dei bambini.

I vincitori saranno premiati con la consegna di materiale didattico, venerdì 5 gennaio2018 alle ore 17:00 presso la Chiesa Santa Maria d'Itria in Rosalì dove sono esposti tutti i presepi.

La serata sarà allietata dal coro parrocchiale che proporrà canti natalizi in vernacolo, mentre in piazza ci sarà la crispellata e la tanta attesa befana per i bambini.