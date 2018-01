Widiba inaugura il nuovo anno con un importante bis di ingressi: la rete si rafforza a Reggio Calabria

La rete di Widiba inaugura il nuovo anno con un importante bis di ingressi.

La squadra di Fernando Valletta, Area Manager Campania, Calabria e Basilicata, si arricchisce di due professionisti di ampia esperienza: Giovanni Bruno Miserrafiti e Salvatore Melchionna, che vanno a rafforzare l'ufficio di Reggio Calabria.

Giovanni Bruno Miserrafiti, 44 anni, nato a Reggio Calabria e iscritto all'Albo del Promotori Finanziari, con master in bio finance e marketing presso l'Università Bocconi, vanta 22 anni di esperienza nella consulenza finanziaria presso importanti gruppi bancari come Dival Ras, Allianz, Ubi e Fideuram, che lascia per approdare in Widiba.

"In Widiba ho trovato innovazione e una squadra di spessore dal volto umano attenta ai reali interessi dei risparmiatori" -commenta Miserrafiti.

Salvatore Melchionna, 48 anni, nato a Reggio Calabria e iscritto all'Albo del Promotori Finanziari, vanta 23 anni di esperienza nella consulenza finanziaria con ruoli di coordinamento e supervisione presso importanti gruppi bancari come Mediolanum, Banca Network e Fideuram, che lascia per approdare in Widiba.

"La scelta di Widiba - dichiara Melchionna - è la scelta di una realtà tecnologicamente all'avanguardia, attentissima alle esigenze del consulente finanziario, che è al centro di ogni progetto di sviluppo".

"Con l'ingresso dei due nuovi professionisti - dichiara Valletta - rafforziamo la squadra di Reggio Calabria, dove con il supporto del collega Giovanni Floccari e degli altri consulenti finanziari, puntiamo a uno sviluppo di qualità teso a offrire una consulenza patrimoniale in linea con la Mifid 2, utilizzando tutti i supporti messi a disposizione da Widiba".