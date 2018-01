Il Delegato ai Grandi Eventi Nicola Paris: “Alziamo il sipario del teatro Francesco Cilea con la grande musica di Giuseppe Verdi”

La città di Reggio Calabria si appresta a vivere la vigilia dell'Epifania accorrendo al Teatro Francesco Cilea che alza il sipario della stagione 2018 proponendo la composizione per coro, voci e orchestra che Giuseppe Verdi dedicò alla memoria di Alessandro Manzoni.

"La messa da Requiem" andrà in scena nell'ultimo fine settimana di queste vacanze natalizie, nella serata di venerdì 5 gennaio. Una vigilia dell'Epifania che possiede già tutti gli ingredienti del grande evento musicale per la qualità del coro, delle voci soliste e dell'orchestra, nonché per la particolarità dell'opera che Giuseppe Verdi, all'indomani dei trionfi dell'Aida, dedicò con particolare cura e ispirazione alla celebrazione del compatriota Alessandro Manzoni.

«Certamente i reggini non si lasceranno sfuggire questa occasione che riporta la grande musica al teatro di città all'interno del progetto dell'amministrazione comunale "Alziamo il Sipario" finanziato con fondi europei – dichiara Nicola Paris, il consigliere delegato dal sindaco Falcomatà ai Grandi Eventi - al coro e orchestra del teatro Francesco Cilea si uniranno interpreti di assoluto prestigio e un cast artistico di rilievo».

«La messa da Requiem è un inno ai valori della giustizia e della libertà che ispirarono Verdi all'indomani della morte di Manzoni, suo compatriota - spiega Paris, che aggiunge - anche in occasione dei 70 anni della nostra Costituzione questa proposta musicale vuole dare il senso di un impegno e di un percorso, quello di costruzione del popolo italiano, che non si esaurisce ma si rinnova nel quotidiano».

«In questo senso iniziare l'anno in musica è un ritrovarsi attorno al focolare dei nostri valori tradizionali e ravvivarli – da qui l'invito di Paris- per tutti i reggini e gli appassionati che vogliono condividere a inizio di anno questi buoni auspici».