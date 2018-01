La LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) sez. di Reggio Calabria, in collaborazione con Maria Idone estetista specializzata e Squillace Profumerie Reggio Calabria, hanno organizzato un corso di make-up gratuito (con kit in regalo ad ognuna delle partecipanti), per donare un sorriso e un momento di svago a tutte quelle donne che in questo periodo stanno passando momenti non belli! Sarà un ritrovarsi insieme, una condivisione di forza e coraggio! Il make-up sarà la scusa per pianificare ed esternare le proprie paure e debolezze accompagnato da un sorriso e svago! Vi aspettiamo giorno 12 gennaio 2018 ore 10:00 presso sede LILT Reggio Calabria! Per info chiamare al numero 0965/331563

