"Sono trascorsi più di tre anni da quella data memorabile nella quale, un giovane e brillante avvocato, neo politico e figlio d'arte, si è insediato a palazzo S Giorgio, caricandosi sulle spalle l' immane responsabilità di far rinascere questa sfortunata città, ripiegata su se stessa dalle " poco edificanti " amministrazioni precedenti.

Aveva promesso solennemente, in campagna elettorale, una Svolta e .......Svolta è stata!

La prima grande e decisiva intuizione è stata quella di circondarsi delle migliori menti che la città potesse offrire, senza farsi minimamente condizionare da indicazioni, intra ed extra familiari, che gli suggerivano, incautamente, soluzioni ambigue e pasticciate e, quindi, talento, competenza, abnegazione, sommati ad una grande visione del futuro, hanno dato, inevitabilmente, i frutti sperati.

La città, in un tempo brevissimo, è stata rivoltata come un calzino; pulizia, ordine, legalità imperano sovrane .

La burocrazia, il problema dei problemi , funziona come un orologio svizzero; negli uffici comunali si declinando due regole sacre : competenza e legalità!

Le vie cittadine, sia quelle del centro storico che quelle periferiche, sono finalmente perfette, levigate come il piano di un biliardo e una buca non si trova, nemmeno a cercarla con il famoso lanternino.

Tutto funziona a meraviglia : patrimonio alboreo , viabilità , strutture, sportive e non, decoro urbano sono mantenuti in modo impeccabile e folte delegazioni transalpine , mosse da invidia mista a curiosità, si stanno organizzano per visitare una città che compete con le loro capitali , per efficenza ed organizzazione.

La città pullula di cantieri che creano occupazione e benessere e, prima della fine della sindacatura, ( promessa che sarà certamente mantenuta, come, peraltro, tutte le altre) diventerà una perla e non solo del sud.

Migliaia di giovani, che, delusi e disperati, erano fuggiti dalla terra natia , ai loro occhi orribile matrigna, ritornano in massa in città , attratti dal "new deal" che il giovane sindaco è riuscito miracolosamente a mettere in moto.

Turisti di tutto il mondo fanno a gara per visitare la città ed i suoi dintorni, attirati sia da antiche suggestioni archeologiche e paesaggistiche ( i bronzi , le mura greche, il museo, Scilla, l'Aspromonte ) che dalle nuove meraviglie , ideate e realizzate da queste menti raffinate e lungimiranti, che con le prime rivaleggiano, per gusto e bellezza.

E' stata scalata rapidamente la classifica delle città più vivibili che ci aveva visto , per decenni, tristi fanalini di coda, attestandoci, con merito, ai primi posti : tutti i parametri sono incredibilmente schizzati in alto, frutto indiscusso di sopraffina sapienza amministrativa , certosina programmazione e talento politico cristallino.

Le tre famose e celebrate perle del sud, Taormina , Tropea e le isole Eolie stanno vedendo nascere, finalmente, la quarta , coronando così una suggestione che un altro grande sindaco aveva vagheggiato qualche decennio fa, quando immaginava una quadrilatero virtuoso entro il cui perimetro, chi arrivava, trovava tutto: natura, storia, arte, cultura, sapori, profumi e, sopratutto, una umanità rara.

Avremmo tanto voluto, nell' anno che si affaccia, scrivere tutto questo, ma...la " penna" suggerisce , purtroppo, ben altro e, solo per non imbrattare questi giorni di festa, non verghiamo , di funereo colore, il dettato adeguato , descrivendo una realtà tristemente più amara e desolante, anticipata, in versi, decenni prima , dal poeta dialettale Nicola Giunta che, incredibilmente, aveva, forse, previsto già questi tempi : " ....ma chi sorti, ma chi sorti, pi finiri a manu e storti..." ( notate il magico plurale ! )

Un'altro grande poeta, desolato, sospirava: " ...Anche la Speme, Ultima Dea, fugge i sepolcri ..." e, dal sepolcro imbiancato che questa sfortunata città è diventata, è scomparsa anche "l' ultima dea" (la speranza) .

Ma, dopo di lei, purtroppo , l'Olimpo non contiene altre dee misericordiose". Lo scrive Salvatore Chindemi, responsabile delle politiche della città metropolitana del PCI