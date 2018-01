Reggio, l'esperienza sociale della Cooperativa Rom 1995 al capolinea?

Il Centro comunitario "Agape" di Reggio Calabria, l'Azione Cattolica diocesana, la Caritas diocesana, la CVX Comunità di Vita Cristiana di Reggio Calabria, Legambiente di Reggio Calabria, Libera Reggio Calabria, MoVI Fed. prov. di Reggio Calabria, l'Associazione Piccola Opera Papa Giovanni di Reggio Calabria invitano le associazioni, gli enti e la cittadinanza ad aderire e prendere parte all'iniziativa di sensibilizzazione nei confronti delle gravi problematiche inerenti la Cooperativa ROM 1995 che si svolgerà il 3 gennaio 2018 alle ore 17.30 presso la sede della stessa Cooperativa in via Reggio Campi II tronco 199.

L'iniziativa nasce dall'esigenza di sollecitare una più ampia riflessione e ribadire la necessità di una seria discussione con tutti gli attori coinvolti in merito alla decisione di AVR di assumere in modo diretto, a partire dal 2 gennaio prossimo, la gestione della raccolta dei rifiuti ingombranti, proponendo contestualmente l'assorbimento di parte del personale della cooperativa. Questo episodio, epilogo di altre spiacevoli vicende verificatesi nei mesi scorsi, rappresenta probabilmente il culmine della lenta agonia di una realtà che ha rappresentato e rappresenta non solo un'importante risorsa occupazionale, ma uno degli esempi più significativi di imprenditoria sociale, caratterizzata da efficienza e professionalità, nonché strumento di integrazione umana e di affermazione di un preciso modello di legalità e di sostenibilità ambientale.