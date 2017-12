Domani a San Roberto la seconda rappresentazione del presepe vivente

Dopo il grande successo del 26 dicembre torna domani il Presepe Vivente di San Roberto. Dalle ore 17.00, nel meraviglioso Vallone Santa Tecla, a San Roberto, proprio nel centro del paese, salendo lungo un crinale che parte da Piazza Municipio, decine di figuranti riproporranno la Natività.

Il Capodanno è l'occasione ideale per venire a visitarlo, insieme con le famiglie; non mancheranno le sorprese. Potrete rivivere il passato, la tradizione, scoprire particolarità della cultura locale che non conoscevate e assaporare i sapori tipici del Natale aspromontano.

In un luogo magico, incantato, dove il tempo sembra davvero essersi fermato a duemila anni fa.