Reggio: inaugurata l’associazione “Impronte” che si prende cura della villetta sul viale Europa

Lo scorso 30 dicembre presso la villetta del viale Europa, alla presenza del direttivo completo, degli associati e dei privati cittadini del quartiere, è stata inaugurata l'attività dell'associazione "Impronte".

L'associazione nasce dall'iniziativa spontanea dei cittadini che già negli scorsi mesi si sono occupati di ridare decoro e dignità – potando e ripulendo tutta l'area e il laghetto artificiale – ad un piccolo polmone verde situato nella zona residenziale del viale Europa.

Oggi l'attività dei privati cittadini viene finalmente riconosciuta dal Comune di Reggio Calabria –che infatti ha dato il suo patrocinio – nell'ambito dell'iniziativa "Adotta il verde", entro la quale l'associazione "Impronte" opera.

Questo a dimostrazione che la cittadinanza ha a cuore la sua città ed è provvista di quel naturale senso etico di chi vive in una società democratica civile e matura. Certo, molto ancora è da fare qui a Reggio Calabria per operare una completa inversione di tendenza e un cambiamento di mentalità, come testimoniato dalla recente stigma del Sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà e da molte segnalazioni dei cittadini in relazione all'abbandono sulle strade dei rifiuti, come avviene anche nei pressi della scuola elementare G. Ciraolo situata sul viale Europa a pochi passi dalla stessa villetta.

Riguardo a questo, "Impronte" vuole essere non solo una netta presa di posizione, che ribadisce la necessità di atti concreti di sensibilizzazione della nostra comunità verso il Bene Comune, ma anche uno spazio di condivisione aperto a tutti, bambini, anziani, proprietari di cani, nel pieno rispetto però delle regole di pulizia e decoro che l'associazione si è posta come finalità.

Con questo atto di riqualificazione viene ridato alla cittadinanza – senza alcuno aggravio di spese per il bilancio dell'Amministrazione, alla quale si chiede solo il sostegno tramite l'efficientamento dei servizi pubblici di smaltimento e compostaggio del verde e delle ramaglie – un centro aggregativo in cui costruire un "cammino" verso una società sempre più consapevole e attenta.