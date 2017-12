Incidente autobus a Villa San Giovanni, il plauso della FNS Cisl ai vigili del fuoco

"La FNS CISL di Reggio Calabria vuole fare il proprio plauso ai colleghi intervenuti, con una squadra del distaccamento di Villa San Giovanni e due dalla sede Centrale che all'alba del 28 dicembre hanno dimostrato ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, la propria professionalità e umanità anche negli interventi rilevanti che, come in questo caso, hanno coinvolto drammaticamente un gran numero di persone.

L' approccio in questi casi non può essere esclusivamente professionale, ma necessita di una dose di umanità che esula dai compiti puramente professionali. Di questo rendiamo merito ai Vigili del Fuoco del comando di Reggio Calabria.

La FNS CISL di Reggio Calabria però ha anche il dovere di cogliere lo spunto rispetto alla questione ormai atavica della realizzazione di una nuova sede per il distaccamento di Villa San Giovanni divenuto diatriba politica sul territorio, nonostante la sua importanza strategica, che lo vedrebbe proprio per la sua posizione, a ridosso della A2, dello snodo ferroviario e marittimo, come polo per il sud Italia della Colonna Mobile Regionale.

Ci auguriamo che i vertici politici ed istituzionali colgano anche loro lo spunto per sbloccare le dinamiche burocratiche e politiche propedeutiche alla realizzazione della nuova sede". Lo afferma in una nota il segretario provinciale Antonino Stilo.