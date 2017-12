Reggio, danneggiamenti presepi. Il Prefetto Di Bari: "Fatti che impongono una profonda riflessione"

I recenti danneggiamenti di due presepi - uno dei simboli più amati della tradizione natalizia - nella Città di Reggio Calabria -non possono e non devono essere derubricati a gesti di ordinaria follia .

Sono fatti che impongono una profonda riflessione .

L'asticella del controllo sociale e di quella rete che prima delle norme lega i comportamenti degli uomini al rispetto di ciò che è patrimonio comune deve essere molto alta .

Ci si affida continuamente alle forze di polizia ed alla magistratura ed è un buon segnale , ma non è bastevole come dimostra questa duplice deprecabile ed insensata azione .

Non sfugge la poderosa attività dello Stato che quotidianamente scoperchia illegalità ed individua i suoi responsabili .

E anche per i presepi danneggiati, le forze di polizia non faranno mancare il loro indispensabile contributo perché lo Stato sia sempre più vicino ai cittadini .

È necessario uno straordinario impegno per innalzare sempre più quell'asticella , affrontando con incisiva determinazione il crinale di stereotipati atteggiamenti capaci di incrinare la serena e civica convivenza.

Nessuno può chiamarsi fuori da questa sfida in cui la responsabilità collettiva ne costituisce un indefettibile riferimento .

Tutte le agenzie educative sono chiamate ad un ulteriore sforzo per pianificare percorsi culturali in grado di valorizzare il senso di appartenenza , il legame alla propria comunità , la riscoperta di una storia fascinosa e coinvolgente .

Nel radicamento ben piantato alle proprie origini ed alle forze sane può essere individuato un aggiuntivo orizzonte che sia davvero energia dissuasiva di illegalità .

Una realtà che accresce la valenza e l'attualità del controllo sociale per prevenire anche i gesti di ordinaria follia. La nota di Michele di Bari , prefetto di Reggio Calabria.

Dettagli Creato Venerdì, 29 Dicembre 2017 20:33