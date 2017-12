La Leonida Edizioni pubblica "Sparsi in giro" dello scrittore fiorentino Raimondo Preti

"Da una visione dominata da un immanente flusso che scorre e travolge, sviluppo il tema dell'incontro-scontro con il divenire delle cose. Sparsi in giro è una raccolta di attimi. Sono istanti che fotografano strappi di emozione: l'effetto di un accadimento. Sono flash che ritraggono il lato più oscuro della quotidianità, indagano e penetrano la fragilità dei sentimenti che matura quando il caso condiziona la vita. Sono schizzi fugaci, segni caotici, lembi di vita da ricomporre.

Fra sogno e realtà, incubo e illusione, domina il senso di intontimento e disillusione, descritto a volte in maniera ironica, altre cupa, spesso surreale, a cui segue sempre un potente impulso all'insubordinazione.

La tecnica narrativa è la scrittura a immagini, che rende snella e veloce la lettura e consente di centrare l'obiettivo in poche righe scavando in maniera originale, piacevole e diretta tematiche altrimenti troppo impegnative.

Sparsi in giro è lo scatto di un salto nel vuoto, un distacco a occhi chiusi. E poi sia quel che sia [...]"

