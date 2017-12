"Quest'anno il cine panettone lo abbiamo girato a Reggio.

Gustatevi lo spettacolo, il biglietto lo hanno pagato i "lordazzi" con le multe che stanno ricevendo.

Come vedete le telecamere ci sono, le segnalazioni aumentano e allora dobbiamo insistere su questa battaglia di civiltà e volere un po' più bene a noi stessi e alla città.

Ps: di immagini ne abbiamo già tante e le telecamere continuano a registrare, voi continuate a inviarci le vostre segnalazioni perché da ora in avanti le pubblicheremo tutte.

Se i lordazzi non hanno alcun rispetto per gli altri, almeno provino un po' di vergogna per se stessi!".

Questo il post con cui Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, annuncia - il suo originale "cinepanettone". nel video pubblicato sulla pagina Facebook di Falcomatà le immagini di cittadini che gettano immondizia di tutti i tipi dove non dovrebbero. https://www.facebook.com/gfalcomataufficiale/