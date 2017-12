Forza Italia, gli amministratori dell’area ionica plaudono alla nomina di Vincenzo Barca

La nomina di Vincenzo Barca a Responsabile provinciale degli Enti Locali di Forza Italia è fonte di grande soddisfazione per tutti noi amministratori che abbiamo certamente bisogno, nel difficile lavoro che quotidianamente siamo chiamati a svolgere, di quel costante supporto che una figura capace e preparata come l'avv. Barca potrà fornirci attraverso questo suo nuovo incarico. E' quanto dichiarano in una nota gli amministratori locali di Forza Italia

Ci sentiamo inoltre di ringraziare, continua la nota, il Vice responsabile Nazionale degli Enti Locali di Forza Italia Nino Foti e la nostra Coordinatrice Regionale Jole Santelli che hanno dimostrato attraverso le loro scelte, e fra queste quella di Barca, lungimiranza e competenza, coinvolgendo nella nuova struttura regionale degli Enti Locali tanti validi amministratori che sono il vero valore aggiunto per il nostro movimento.

Sappiamo che saranno tanti gli impegni che dovrà affrontare il nuovo Responsabile provinciale, ma potrà chiaramente contare sull'entusiasmo e sulla voglia di collaborare che siamo pronti a mettere in campo per la crescita dei nostri territori oltre che di Forza Italia.

E' evidente, conclude la nota, come in questo momento, soprattutto grazie a scelte come quelle effettuate dai nostri dirigenti, Forza Italia sta nuovamente tornando ad essere un importante punto di riferimento e siamo certi che anche grazie al nostro lavoro a breve torneremo ad essere ancora protagonisti, sia a livello Nazionale che Regionale, per poter dare una nuova prospettiva di crescita alla Calabria e al nostro Paese.

Rocco Mazzaferro – Consigliere Comunale Gioiosa Ionica

Pasquale Brizzi – Sindaco Sant'Ilario dello Ionio

Roberto Marando – Consigliere Comunale Ardore

Franco Macrì – Assessore Comune di Bianco

Franco Clemeno – Assessore Comune di Placanica