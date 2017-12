Bagaladi (RC), il 28 dicembre l’inaugurazione per la fine dei restauri del gruppo marmoreo dell’Annunciazione di Antonello Gagini

Dopo cinque mesi di restauro si svela al pubblico la rinnovata bellezza del gruppo marmoreo dell'Annunciazione di Antonello Gagini, capolavoro rinascimentale realizzato nel 1504 ed oggi conservato nella chiesa di San Teodoro Martire a Bagaladi. Il restauro dell'opera, fulcro del progetto "Rinascimento d'Aspromonte" finanziato dall'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte e promosso dal Comune di Bagaladi, sarà presentato nell'ambito di un incontro che si terrà presso la chiesa di San Teodoro Martire a Bagaladi, giorno 28 Dicembre alle ore 17:30. Ai saluti istituzionali del parroco di Bagaladi, don Frederic Randrianaramalala ed del sindaco del comune aspromontano, Santo Monorchio, seguiranno gli interventi della dott.ssa Cristina Schiavone, Funzionario restauratore e conservatore della Soprintendenza ABAP per la Città di Reggio Calabria e la Città di Vibo Valentia, del dott.re Pasquale Faenza, restauratore del gruppo scultoreo rinascimentale, e dell'antropologa Patrizia Giancotti, autrice del cortometraggio "Rinascimento d'Aspromonte", dedicato al compianto conte Menotti Pannuti, a cui va il merito di aver sempre valorizzato la sua amata Bagaladi e suoi tesori più preziosi, come appunto l'Annunciazione di Antonello Gagini.

A chiudere i lavori sarà il Presidente dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte Giuseppe Bombino, il quale in questi mesi ha puntualmente seguito ogni fase di questo interessante progetto, le cui azioni non si sono limitate al restauro del gruppo scultoreo dell'Annunciazione, ma hanno previsto anche interventi di fruizione e promozione dell'opera d'arte bagaladese e delle restanti sculture rinascimentali mariane che si conservano nel Parco Nazionale dell'Aspromonte. Il progetto Rinascimento d'Aspromonte ha infatti tracciato degli itinerari alla scoperta delle preziose sculture realizzate nel XV e nel XVI secolo nel territorio aspromontano ed ancora oggi oggetto di culto da parte della popolazione locale, mettendo in evidenza il valore spirituale ma anche storico artistico di questo prezioso corpus di opere d'arte. Un modo nuovo ed originale per implementare il patrimonio culturale dell'area naturale protetta più a Sud della Penisola, facendo riscoprire capolavori d'arte testimoni di un passato glorioso, carico di fede, di storie e di leggende. L'incontro bagaladese sarà inoltre occasione per ammirare le due corone di argento che fanno parte del corredo della Vergine Annunciata di Antonello Gagini, restaurate grazie al contributo del parroco don Giuseppe Manti. Ancora una volta il Parco Nazionale dell'Aspromonte si pone alla guida di un progetto innovativo e avanguardistico, in grado di offrire interessanti spunti per apprezzare la grande montagna calabrese e coinvolgere intere comunità, singoli cittadini e tutti gli enti deputati alla valorizzazione del patrimonio culturale. L'evento sarà infine accompagnato da un buffet di prodotti tipici a cura della Cooperativa Grecale, la quale in questi mesi ha organizzato le visite guidate al cantiere di restauro, coinvolgendo i locali, gli studenti e i tanti turisti e appassionati che non hanno perso l'occasione di essere a contatto con uno dei capolavori d'arte più importanti di tutta la Calabria.