Leo e pediatria, a Polistena (RC) il club “Brutium” dona giocattoli al reparto ospedaliero

Nella serata di sabato 23 dicembre una rappresentanza del Leo Club Polistena "Brutium", presieduto da Rocco Salvatore Auddino, si è prodigata nel donare alcuni giocattoli, considerato il periodo natalizio, ai bambini ricoverati presso il reparto di pediatria dell'ospedale "Santa Maria degli Ungheresi" di Polistena (RC). Si rinnova così una tradizione che vede da molto tempo le associazioni di servizio come il Leo Club sensibili alle problematiche dei reparti di pediatria e dei problemi che li caratterizzano; spesso, infatti, è possibile dare un contributo significativo all'esperienza vissuta dai bambini in questi reparti con un valido contributo esterno.

E' stato proprio Rocco Salvatore Auddino, presidente del club polistenese, a manifestare per primo la propria soddisfazione per la buona riuscita dell'evento di donazione:

"Il service in questione assume un'importanza notevole non sulla base della considerazione della variante materiale ma sulla considerazione della grandezza dello spirito sociale e solidale che contraddistingue i miei soci. Credo che il service sia un monito per tutte le associazioni che lavorano sul territorio affinché, come noi, possano trascorrere del tempo, cercando di regalare un sorriso, con tutte quelle persone che si trovano in uno status di sofferenza. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i miei soci per il costante impegno e, particolarmente, il socio Giorgio Marchese che in prima linea ha posto l'attenzione sui fattori amministrativi di questo grande lavoro. Infine volevo ringraziare sia la dottoressa Ines Mercuri che ci ha accolto calorosamente, e il titolare del negozio di giocattoli 'Emporio Nicola Orso', che ha contribuito egregiamente per la finalità della causa evitando di avere un ritorno economico."

Ancora una volta, dunque, si è dimostrato come basti veramente poco per cambiare le vacanze natalizie a chi si trova in difficoltà.