La Leonida Edizioni pubblica il libro dello scrittore siciliano Enrico Battaglia

La Leonida Edizioni arricchisce il catalogo delle pubblicazioni con un nuovo romanzo a firma dello scrittore siciliano Enrico Battaglia

"[...] Un libro che non parla di eroi ma di persone comuni, storie e sentimenti che via via si rivelano fra i giorni limpidi e a volte cupi del protagonista. In loro scoprirà il carattere e la sua identità, nonché la forza d'andare avanti nonostante i molteplici errori.

Seguendo lo stile della "realtà magica", le pagine svelano anche le prime righe dell'Alchimia Onirica, aprendo lo scrigno del più antico sapere dell'uomo, il potere dei Sogni [...]"