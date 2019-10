La Leonida Edizioni pubblica il romanzo “Il tempo del tarlo” dello scrittore milanese Ivo Zunica

La Leonida Edizioni arricchisce il catalogo delle pubblicazioni con un nuovo testo firmato dallo scrittore milanese Ivo Zunica.

"Per quel che ne so io (molto poco, in definitiva) la storia dei miei 'antichi' comincia con tre persone: mio nonno paterno, Erminio, Erminio Avellanéda (di cui io sono l'omonimo, anche nel cognome, ovviamente), mia nonna paterna Amanda Bonavita, napoletana doc, e mio zio Reinhold Muller (intuibilmente tedesco), marito della mia zia paterna Matilde, cioè della maggiore delle due sorelle di mio padre, la più grande dei fratelli.

Tutti e tre nascono, nell'anzidetto ordine cronologico, tra l'ultima decade dell'Ottocento e i primissimi del Novecento."