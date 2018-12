La Leonida Edizioni pubblica Attraversare il confine saggio di Marianna Malara e Andrea Ciantar del Dipartimento Giustizia Minorile di Messina. "[...] Il reato è il superamento di un limite, l'attraversamento di un confine. COME ACCADEVA AI VIAGGIATORI DI UN TEMPO, CHE PORTAVANO STORIE DI TERRE SCONOSCIUTE E MISTERIOSE A CHI ERA RIMASTO A CASA, ALLO STESSO MODO GLI EDUCATORI, GLI ASSISTENTI SOCIALI, GLI OPERATORI DI POLIZIA PENITENZIARIA DELLA GIUSTIZIA MINORILE CHE ABITANO IL CONFINE DELLA NORMA, IN QUESTO LIBRO TESTIMONIANO LA RICCHEZZA DI UN MONDO CHE AGLI OCCHI DEI Più è FATTO SOLO DI TRASGRESSIONI E PUNIZIONI [...]"

Marianna Malara, laureata in servizio sociale e già direttore della sede di Messina dell'Istituto Centrale di Formazione del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, ha lavorato come educatore presso l'Istituto Penale Minorile di Catanzaro e si è occupata di formazione del personale.

Andrea Ciantar, sociologo ed esperto in metodologie autobiografiche, formatosi presso la Libera Università dell'Autobiografia di Anghiari. Esperto in Digital Storytelling possiede una lunga esperienza di formazione in vari campi quali quello delle metodologie autobiografiche per operatori sociali e insegnanti e della narrazione delle esperienze di lavoro sociale come forma di empowerment professionale.