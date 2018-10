Migranti, "La favola del piccolo Cisse" gratis su internet per tutte le scuole

Il libro "La favola del piccolo Cisse" da oggi è interamente pubblicato sul sito del Movimento Diritti Civili,(www.diritticivili.it) ed è, a richiesta, scaricabile integralmente e gratuitamente. E' a disposizione di tutte le scuole di ogni ordine e grado, italiane e straniere.

Lo rende noto Franco Corbelli, l'autore, che ha stampato a proprie spese e distribuito gratis il romanzo, che informa inoltre che "la storia del piccolo Cisse sta per essere stampata anche come favola illustrata per i bambini, per le scuole elementari e medie. Il libro, che racconta e documenta la tragedia epocale dell'immigrazione(con gli oltre 34mila morti - migliaia i bambini innocenti!- dal 90 ad oggi, i viaggi della speranza, le torture nelle orribili prigioni lager libiche, i corpi dei poveri migranti divorati dagli squali...!), narra una favola, reale e meravigliosa. Con un aspetto fiabesco (ma assolutamente vero!), dell'incontro (di Corbelli, mentre si reca al porto di Corigliano, il giorno dello sbarco del bambino della Costa D'Avorio) con la cicogna bianca al Lago di Tarsia(proprio sul luogo, la collina della Pace, dove sta per sorgere il Cimitero Internazionale dei Migranti), che la rende anche per questo un'opera immortale, come le grandi fiabe e i romanzi dei famosi autori e scrittori del passato. "Credo molto nel valore straordinario di questo libro, nella incredibile e commovente storia che racconta e documenta, del bambino ivoriano di 5 anni, sbarcato da solo, da una nave tedesca carica di migranti, poco più di un anno fa(il 15 luglio 2017), al porto di Corigliano, alla ricerca del suo papa in Europa e a cui siamo riusciti, grazie ad una straordinaria mobilitazione promossa per mesi da Diritti Civili in collaborazione con altre Istituzioni locali e l'Ong, Save The Children,che aveva salvato in mare il bambino, a ridare i genitori: il papà, rintracciato, come per miracolo, in Francia(a Parigi) e la mamma, individuata e fatta liberare in Libia, da un orribile carcere lager di Sabratha, dov'era stata imprigionata dagli scafisti criminali, mentre stava per salire sul barcone insieme al suo Cisse. Confido nella forza di questa favola per fermare razzismo e xenofobia. Con questo auspicio il libro nei giorni scorsi è stato recapitato al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al Ministro degli Interni e leader della Lega, Matteo Salvini, al Ministro dello Sviluppo Economico e capo politico dei 5 Stelle, Luigi Di Maio, e al Presidente della Camera e autorevole esponente grillino, Roberto Fico. A Salvini ho suggerito di far leggere questa favola ai suoi due bambini e di ascoltare poi il loro giudizio. A Fico (che spero di poter presto incontrare) ho chiesto di aiutarci a fermare questa pericolosa deriva"! Il libro , com'è noto, ha commosso il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha, il mese scorso, scritto al leader di Diritti Civili (che glielo aveva fatto recapitare) per ringraziarlo". "Questo libro, conclude Corbelli, è molto di più di una semplice opera letteraria. E' una favola che conquista e commuove le persone di ogni età: dai bambini agli anziani. La storia del piccolo Cisse è non solo una storia esemplare di accoglienza e solidarietà, ma è anche un inno alla vita e alla speranza. Per questo va letto e studiato nelle scuole, oggi e in futuro, per riflettere, ricordare e non dimenticare mai la immane tragedia dei migranti".