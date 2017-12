L'editore Mario Vallone, proprietario del marchio Thoth Edizioni, ha da poco pubblicato il libro "Don Francesco Mottola: spunti di spiritualità".

L'opera è stata scritta da un giovane prete calabrese, don Vincenzo Scerbo, che ha approfondito il pensiero del noto sacerdote tropeano.

"Nel maremagnum delle questioni che ruotano attorno al tema della spiritualità sacerdotale – si legge nella quarta di copertina del libro - due appaiono avere una certa rilevanza. Il primo è rappresentato dall'esigenza di avere non tanto una dottrina sulla spiritualità sacerdotale astratta e disincarnata, scritta a tavolino, quanto piuttosto potersi ispirare a dei modelli di vita sacerdotale che siano stati in grado anzitutto di vivere in prima persona ciò che solo in un secondo tempo siano riusciti a teorizzare; siano quindi testimoni autorevoli e qualificati di quanto abbiano proposto alla considerazione degli altri. Il secondo ruota attorno alla domanda quale sia il punto nevralgico attorno a cui debba imperniarsi tutta la spiritualità sacerdotale. Il presente volume intende assolvere a queste due questioni proponendo la vita del venerabile don Francesco Mottola e la sua riflessione sul tema della spiritualità sacerdotale e individuando, alla luce di quest'ultima, nell'eucaristia (ossia la ripresentazione sacramentale dell'oblazione di Cristo al Padre) il punto focale a partire dal quale dipanare la riflessione sulla spiritualità sacerdotale."

Vincenzo Scerbo nasce a Crotone nel 1986. All'età di 14 anni entra nel Seminario Minore di Crotone dove compie gli studi liceali. È inviato a Roma per completare la sua formazione, in vista del sacerdozio, presso il Pontificio Seminario Romano Maggiore e successivamente presso il Pontificio Seminario Lombardo. Frequenta la Pontificia Università Gregoriana dove consegue il Diploma di Laurea in Formazione dei Formatori al Sacerdozio, la Licenza in Teologia Spirituale (con specializzazione in spiritualità sacerdotale) e la Licenza in Teologia Dogmatica. Inoltre presso il Pontificio Istituto di Spiritualità Teresianun di Roma consegue il Diploma in Counselig Spirituale. Attualmente svolge il ministero di parroco.