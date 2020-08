Saverio Pazzano Sindaco, un'opzione credibile

Riceviamo e pubblichiamo:

Saverio Pazzano ha aperto la campagna elettorale stasera in piazza Duomo, davanti a centinaia di persone. Da tempo non si vedeva la piazza storica dei comizi della Sinistra così partecipe, coinvolta, entusiasta. Merito di Pazzano, ma anche di Laura Cirella, che ha aperto la manifestazione, e Luigi De Magistris, sindaco di Napoli ed ex magistrato, il quale ha creduto fin dall'inizio al progetto del collettivo "La Strada". Pazzano, della decina di candidati a sindaco di questa strana tornata elettorale estiva, è quello che esprime con maggiore credibilità l'ansia di riscatto di una città uscita spossata e disillusa da quasi sei anni di amministrazione Falcomatà, giunti dopo lo sfascio dei governi della destra responsabili della debacle di Reggio.

Parla a braccio, perché parla chiaro e diretto, e tutto quello che dice viene fuori come un torrente in piena dall'anima e dal cuore. Non c'è bisogno di scrivere, o di utilizzare un canovaccio, quando quello che desideri partecipare a chi ti ascolta lo hai coltivato per una vita, operando, nel concreto, per mettere in pratica ciò in cui credi. I principi, gli ideali, di cui ti sei nutrito fin dall'infanzia. Le liste di Pazzano sono soltanto due, un quinto o quasi delle dieci o undici che affiancano i candidati del centrosinistra e della destra. Quello che più differenzia il suo schieramento dagli altri, però, non sta nel numero dei candidati, ma nella genuinità di una proposta salita dal basso, senza padrini e padroni. In ciò si trova pure la similitudine più evidente con l'esperienza di Napoli, dove De Magistris è riuscito nell'impresa di farsi eleggere la prima volta e di farsi addirittura riconfermare. Pazzano ha una ricetta semplice per restituire la speranza alla città di Reggio, fatta di buona amministrazione per fare le cose che vanno fatte, senza proclami e sfruttando le risorse che si renderanno disponibili nel prossimo futuro. Rendere balneabile il mare davanti alla città; ottimizzare la raccolta dei rifiuti restituendo decoro all'intero tessuto urbano; costruire una mobilità sostenibile per servire una città policentrica, da Spontone a Bocale a Terreti, e a tutti gli altri quartieri e contrade e frazioni che compongono la Grande Reggio dagli anni 20 del secolo scorso; attuare una manutenzione adeguata per tutti gli spazi pubblici, in particolare per le strade. Ma il tratto maggiormente distintivo per realizzare le precondizioni per lo sviluppo turistico della città è uno solo, al di là dei programmi e delle intenzioni: la credibilità. Le coalizioni di centrosinistra e di destra non hanno le carte in regola per garantire alcunché. Sono esse le responsabili della situazione attuale, e i cittadini di Reggio devono far tesoro dell'esperienza degli ultimi anni. Pazzano fa riferimento all'orgoglio mostrato dalla città durante la Rivolta, ma, giustamente, rileva un fatto incontestabile: da quella sollevazione di popolo ha tratto vantaggio la destra, costruendo la sue fortune. La stessa destra che oggi, dopo aver governato come sappiamo, si presenta con un candidato espressione della Lega, cioè di coloro che da decenni si battono per mantenere il Meridione d'Italia sotto il giogo degli interessi della parte ricca del Paese. Il centrosinistra, dal canto suo, ha dato dimostrazione, negli anni della gestione Falcomatà figlio, di costituire un mix micidiale di incompetenza, improvvisazione, demagogia. E Pazzano non manca di andare col pensiero alla stagione dei governi di Italo Falcomatà, rivendicandone l'eredità. Quando richiama il sarcasmo col quale veniva giudicato il tentativo de "La strada", due anni fa, non posso fare a meno di portare alla mente i sorrisi di compatimento coi quali alcuni colleghi di Consiglio, ritenendosi più sgamati, osservavano noi giovani alle prese col tentativo di eleggere un sindaco e un esecutivo che poi, smentendoli clamorosamente, avrebbe cambiato la Storia di Reggio. Pazzano e i suoi compagni "di Strada" hanno lasciato divertire i detrattori saputelli, sapendo che il coraggio la passione l'onestà possono fare miracoli. Stasera, a piazza Duomo, insieme alle cittadine e i cittadini vogliosi di spezzare le catene e di liberarsi dal giogo della politica fallita, e insieme anche a tutti coloro che c'erano con lo spirito, trovandosi lontani per esclusiva responsabilità di una classe dirigente inetta. Stasera, ognuno di noi ha sentito che è giunta l'ora di dare fiducia a questo nostro concittadino e ai suoi compagni, perché la Storia talvolta si ripete e si trasforma in farsa, ma talvolta, come adesso, può mutare in un sogno che si realizza ancora.

Nino Mallamaci