“Raccolta dei rifiuti e cura decoro urbano dovrebbero essere atti di ordinaria amministrazione e non eventi eccezionali”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera dell'avvocato Gaetano Morisani al sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà

"Egr. Sindaco,

ho più volte approfittato della Sua cortesia, in tempi diversi, per segnalare l'urgenza della rimozione di imponenti quantità di rifiuti, anche ingombranti, sulla strada Reggio Campi-Terreti-Ortì.

La ringrazio per aver sempre tempestivamente risposto, dandomi rassicurazioni sulla soluzione delle criticità segnalate, ma ho l'obbligo di farLe sapere una irrisolta situazione di degrado collegata alla discontinuità della raccolta dei rifiuti.

A parte la sistematica violazione del primario valore del decoro urbano, ho più volte segnalato come la raccolta delle tonnellate di rifiuti con mezzi meccanici lasciava sparsi nei dintorni dei siti, rilevanti quantità di rifiuti sia caduti durante la raccolta, sia trasportati lontano dal sito dagli eventi atmosferici e dagli animali selvatici.

Tale situazione si è verificata ancora una volta l'altro ieri quando, finalmente, l'enorme quantità di rifiuti nel sito di Trizzino località Porticella sono stati rimossi, lasciando nelle vicinanze enormi quantità di carta, plastica e quant'altro che, mi chiedo, chi deve provvedere a rimuovere.

Per quanto ovvio, la raccolta dei rifiuti, la disinfestazione dei siti di raccolta e la cura del decoro urbano dovrebbero essere atti di ordinaria amministrazione e non eventi eccezionali, risolti sempre per l'intervento del salvatore della patria di turno.

In occasione della mancata raccolta dei rifiuti, le giustificazioni da anni sono sempre le stesse: la discarica è satura, l'impianto è in manutenzione o il personale dedicato è in sciopero.

Non si tratta di colore politico regionale dal momento che l'esistenza di alberi e di enormi piante di fico d'india sulla banchina stradale della strada Reggio Campi-Terreti-Ortì dimostrano come l'incuria e l'abbandono siano strutturali a prescindere.

Spero non appartenga alla Sua cultura impegnarsi per l'efficienza dei servizi cittadini solo a ridosso delle elezioni, effettuate le quali il disimpegno è totale, come succede per la pulizia e la bonifica di via Cardinale Portanova una volta l'anno.

Certo che vorrà ritenere tale segnalazione quale contributo per il miglioramento di servizi indispensabili per la comunità, attendo, se crede, risposta risolutiva".