Quale sorte per i praticanti avvocati?

Riceviamo e pubblichiamo:

L'esplosione del Covid-19 non ha mancato di sconvolgere anche la situazione in cui si trovano i praticanti avvocati, i quali si ritrovano a vivere un periodo costellato da incertezze e paura per il loro futuro. A destare le preoccupazioni dei futuri professionisti sono in particolar modo le problematiche venutesi a creare in relazione all'esame di Stato che essi devono sostenere per conseguire il tanto agognato titolo abilitante alla professione.

Prima di entrare nel vivo della questione, è bene evidenziare che tale esame, nonostante ci si trovi nell'anno 2020, risulta tuttora essere regolamentato nientemeno che da un Regio Decreto-Legge risalente al 1933. Appare dunque evidente la necessità, che già da tempo si palesa, di operare una profonda riforma volta a svecchiare e velocizzare una procedura d'esame oramai divenuta arcaica e non rispondente alle odierne e reali esigenze lavorative. Parlando dell'immediato presente, a soffrire in particolar modo per la situazione venutasi a creare sono i praticanti avvocati che hanno sostenuto le prove scritte nel dicembre 2019 e quelli che si accingono a sostenere l'esame nel dicembre 2020. Ma procediamo per gradi. Normalmente gli esiti delle prove scritte vengono pubblicati già nel mese di giugno. Quest'anno, invece, è stata disposta per circa due mesi la sospensione delle attività di correzione degli elaborati a causa del lockdown, ed anche se attualmente pare che le commissioni abbiano ripreso i lavori, esiste un rischio concreto che la pubblicazione degli esiti non intervenga in tempi utili per non creare disagi a coloro che hanno sostenuto le prove scritte nella precedente sessione. Difatti, qualora i risultati di tali prove venissero pubblicati con eccessivo ritardo, i candidati si ritroverebbero nella surreale situazione di dover sostenere il cosiddetto "scritto cautelativo", che, tradotto in parole povere, significherebbe dover sostenere nuovamente le prove scritte non essendosi ancora conclusa la precedente sessione. Come se non bastasse l'eventuale verificarsi di una situazione paradossale come quella appena descritta, a suscitare timore e sgomento tra i praticanti è la mancanza di una previsione che configuri una modalità alternativa con la quale mettere in condizione i candidati che dovranno sostenere per intero la sessione d'esame nel 2020 di espletare in tutta sicurezza le prove di abilitazione in caso di una nuova esplosione di contagi da Covid-19. I massimi esperti del settore medico infatti prevedono che, con alta probabilità, durante la stagione autunnale il virus tornerà a colpire tutti noi con forza, ed appare poco plausibile che in un caso del genere si possa espletare l'esame nelle modalità ordinarie poichè si verrebbero a creare molteplici assembramenti, oltre a problemi di stampo organizzativo e logistico. Prevedere una modalità alternativa d'esame non è cosa impensabile, diversi esami di altri ordini professionali si sono svolti durante il corrente anno con tali modalità. Queste problematiche hanno spinto un nutrito gruppo di praticanti appartenenti a diversi fori della Calabria, tra i quali spiccano per numero gli appartenenti ai fori di Palmi e di Catanzaro, a chiedere al Ministro della Giustizia di adottare i provvedimenti d'urgenza che si rendono necessari per risolvere tutte queste criticità. I praticanti avvocati si chiedono per quanto tempo ancora debbano versare in questo stato di profonda incertezza e cosa sarà del loro futuro, considerate anche le sempre crescenti difficoltà ad affermarsi nel mondo del lavoro. Quale sorte si profila per i praticanti avvocati?

Raffaele Bellocco