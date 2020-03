“Where are we now”: l’implosione social, la mancanza del luogo e la doppia conseguenza del vivere in casa

Riceviamo e pubblichiamo:

Le pareti di casa sono il confine tra la quotidianità e il mondo di fuori. Quasi come un film dove siamo tutti ostaggi di un killer silente, da terza guerra mondiale combattuta con le armi batteriologiche. Armi che hanno meno impatto violento, che possono spostarsi in fretta da continente a continente, che creano paura e imprevedibilità, che non sono circoscritte, che sfuggono dal controllo sociale. Siamo in guerra, tra noi e le nostre abitudini, tra noi e le nostre certezze, tra noi ed il nostro ruolo pubblico, tra noi ed i sentimenti, tra noi e le assenze forzate. Il mondo reale è un insieme di piccole cose che ci fanno rimanere attaccati alla tv per seguire le ultime notizie, ma si traspone anche nel mondo virtuale ,che oggi diviene funzione terapeutica di socializzazione indotta dal Coronavirus. Viviamo due mondi paralleli. I nostri soldati in trincea sono i medici,gli infermieri,le forze dell'ordine di prossimità,tutti coloro i quali lavorano nei presidi ospedalieri. Una dura lotta che scompone il mondo in tante realtà in cui il nazionalismo ritorna in auge ,chiudendo confini per preservare la salute pubblica. L'abitazione è lo spazio vissuto giorno dopo giorno. Rimanere a casa , ci siamo dentro, cadiamo nella rete dei regolamenti. E' la realtà attuale della globalizzazione della paura , delle possibili conseguenze socio economiche e del rischio vita nei giorni del Coronavirus. Le parole "Consapevolezza" e "Conoscenza", devono essere declinate nei comportamenti sociali determinati dalle disposizioni governative. La quotidianità si capovolge dalla funzione pubblica a quella privata, si ricreano micro societa' familiari con la convivenza forzata , che esula da turni di lavoro o da orari differenti e può creare un doppio effetto: stabilizzare /migliorare il rapporto o evidenziare distorsioni e incomprensioni.

I balconi sono il mezzo per comunicare al mondo che siamo vivi, che lottiamo con la forza delle canzoni, ricreando il rumore che squarcia l'assordante silenzio delle strade. Siamo tutti insieme. Il cortile recupera la sua funzione di socializzazione diventando il luogo dove si affacciano tante esistenze, che con la potenza della voce possono scambiarsi storie e parole. Il verosimile diventa vero. Lo stand by sociale determinerà tanti cambiamenti, in positivo ed in negativo. Con il trascorrere dei giorni nei soggetti ansiosi aumenterà la paura, chi vive nelle situazioni border line rischia di cadere dalla parte sbagliata, chi invece ha la forza interiore determinata da caratteristiche caratteriali e dalla diversificazione degli interessi personali ,dovrà essere d'aiuto agli altri. Le abitudini si annullano, il controllo sociale aumenta. La città chiude gli spazi , desertificando i luoghi di passeggio ed aggregazione. Non facciamoci catturare dal panico, ma diventiamo consapevoli e guerrieri silenti. Sarà una dura battaglia, ma usciremo vincenti, perché siamo figli di intelligenze differenti, basta saperle usare. "Where are we now ? " .Dove siamo noi adesso ?".

Fulvio D'Ascola

Sociologo dei processi culturali e comunicativi