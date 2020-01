Reggio tra topi e rifiuti ‎

Riceviamo e pubblichiamo:

Buongiorno.

Sono da sempre un cittadino di quelli che paga con puntualità tutte le tasse ed i tributi. E di questo non mi lamento.

Sono molto arrabbiato, invece, per il fatto che ha questo mio civico dovere non corrisponda il diritto sacrosanto di avere dei servizi adeguati da parte della nostra Amministrazione.

Problemi atavici come acqua, rifiuti, strade colabrodo, mancanza di vigili (abito al Cedir ed è una follia riuscire a districarsi tra macchine in tripla fila e code) non sono solo colpa di questa Amministrazione in carica, ma sicuramente è sua la colpa di non essere riuscita neanche ad arginare queste mancanze.

Oggi scrivo perché nella mia via (Contrada Falcone Fondo, zona Cedir) i rifiuti non sono raccolti dal 24 dicembre nonostante le assicurazioni date dal Comune su un piano Marshall per ripulire la Città (forse devo pensare che solo alcune zone saranno ripulite, mentre altre...)...Ed intanto noi ci districhiamo tra i rifiuti, ma anche tra ospiti indesiderati come i topi (vere pantegane).

Spero che tutto questo serva per riportare almeno alla normalità...

Giuseppe de Marco