Quando la mancanza di lavoro diventa sfruttamento e prigionia

Riceviamo e pubblichiamo:

Ci sono persone disoccupate che pur di lavorare e arrivare alla fine del mese, svolgono mansioni lavorative che non gli competono e accettano condizioni contrattuali a limite dell'accettabilità o addirittura senza un regolare contratto di lavoro.

Basterebbe vestire i panni di un disoccupato e recarsi nelle varie aziende del territorio per comprendere appieno i "riadattamenti"contrattuali e le assurde condizioni di lavoro offerte ai candidati che cercano disperatamente un'occupazione.

Le speculazioni che colpiscono il mondo del lavoro sono dichiariate nelle testimonianze di lavoratori in pensione e nei racconti di chi è costretto a lavorareper svenderele proprie capacità e non solo, in cambio di pochi spiccioli al giorno.

Le irregolarità denunciate nel mondo del lavoro non riguardano soltantol a scarsa retribuzione economica, la mancanza di sicurezza nei luoghi di lavoro, la trascuratezza delle attrezzature non adatte a svolgere le mansioni lavorative, l'assenza di una strumentazione operativa adatta a proteggere il lavoratore dalle cadute dall'alto, dalle scosse elettriche, dalle ustioni, dallo schiacciamento e dalle asfissie, ma anche lo sfruttamento umano e il ricatto morale dei più deboli.

Anche se esistono aziende e imprese che rispettano le leggi, dagli accertamentisul territorio che hanno visto la sinergica collaborazione del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dell'Ispettorato del Lavoro e della Polizia Provinciale, emerge l'impronta di una piaga sociale caratterizzata da sfruttamento e illegalità.

Fino a quando esisterannopersone senza scrupoli e liberi di agire nella pratica del cosiddetto "Caporalato", non ci saranno contratti di lavoro adatti a respingere gli urti della negazione dei dirittinei confronti dei lavoratori che dovranno continuare a subire i soprusi di chi è disposto a svilupparesolamente i propri interessi economici,offrendo in cambio un'occupazione precaria e mal retribuita.

Finché nei luoghi di lavoro sussisterannole divisioni fra padroni e servi, ma anche la presenza infestante dell'illegalità, non ci sarannocertezze di libertàper nessun lavoratore. Il problema dello sfruttamento dei lavoratori nasce da una questione culturale che affonda le sue radici nel rifiuto di ciò che è diverso e che non interessa a nessuno, se non nella condizione di renderlo schiavo e sfruttabile a proprio vantaggio. La ragione del disagio del nostro tempo è nella pratica perversa dello sfruttamento degli esseri umani e dei lavoratori.

Secondo un rapporto Istat di qualche anno fa, sono quasi nove milioni le persone di sesso femminile che hanno subito abusi nel corso della loro vita. Con riferimento ai soli ricatti sessuali sul luogo di lavoro si stima che nel corso della vita le donne ne siano state vittime per essere assunte, per mantenere il posto di lavoro o per ottenere progressioni della carriera. A compiere gli abusi sono principalmente gli uomini che esercitano il loro potere di capi sulle vittime prescelte molte delle quali non denunciano per paura di perdere il posto di lavoro.

Nelle storie dei lavoratori e delle lavoratrici che hanno trovato il coraggio di denunciare, ci sono tutti gli abusi subiti dai loro aguzzini,ma il torbido di ciò che accade quotidianamente non è ancora completamente indagato, specialmente a livello locale e nei vari settori d'impiego.

Alberto De Luca