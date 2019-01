Reggio, Pino Siclari ricorda il procuratore Bruno Giordano

Riceviamo e pubblichiamo:

CIAO BRUNO.

Eravamo compagni di classe.

Era la fine degli anni '60; anche al Liceo Classico Tommaso Campanella di Reggio Calabria era arrivato il vento forte che stava cambiando il mondo.

Nel Dicembre 1969 la scuola della Reggio bene fu occupata e divenne un centro di iniziativa per le lotte studentesche e per la conquista del diritto di assemblea per gli studenti.

Bruno Giordano si distinse con una partecipazione non appariscente ma convinta e fortemente motivata.

Gli anni passavano ma non veniva meno la ricerca di giustizia che aveva animato quel vento.

Io e Bruno compimmo scelte diverse; Bruno entrò in magistratura, io divenni rivoluzionario di professione.

Da magistrato Bruno non rinnegò le sue radici; schivo e chiuso a ogni forma di condizionamento, consapevole della devastazione della società calabrese, condusse inchieste importanti su tutte quella sulle navi dei veleni, sui loro affondamenti, vicenda collegata alla oscura morte del capitano De Grazia, e ancora sugli scandali dell'istituto Papa Giovanni di Serra d'Aiello e sul "tesoro" del santuario di San Francesco da Paola.

In tempi di imperante giustizialismo Bruno dichiarava che "il pubblico ministero deve cercare la verità e, se emergono, deve portare prove a favore dell'indiziato".

Nella sua azione Bruno fu certamente ostacolato da forze oscure e potenti che allignavano, forse, anche nei centri di potere dello Stato.

Da cinque anni Bruno combatteva contro una terribile malattia che lo ha portato via nei giorni di Natale 2018.

Io lo ricordo ancora in classe, sui campi di calcio, mentre discutevamo assieme di mille progetti, e del nostro amore per l'ambiente e la montagna.

Bruno è stato un uomo scomodo; anche se percorrendo versanti diversi la vetta della montagna sarà raggiunta.

Ciao Bruno, ti voglio sempre bene.

Pino Siclari