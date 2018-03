Vibo, proposte per le strisce blu

Riceviamo e pubblichiamo:

Chiariamo subito, non sono contrario alle soste a pagamento.

Sono però contrario a come l'amministrazione comunale ha deciso di vessare i vibonesi attraverso le strisce blu, a fronte di servizi che continuano a mancare.

Questa giunta di centro destra ha voluto le strisce blu nella nostra città.

Questa giunta di centro destra ha regolamentato le strisce blu decidendo quali devono essere le categorie "speciali"( dipendenti scuole e settore commercio, P.A. ,dirigenti scolastici, bancari e assicurativi), escludendo da esse i pensionati e gli artigiani ad esempio.

Questa giunta di centro destra ha deciso l'indicazione delle strisce blu. Ubicandole prevalentemente davanti agli esercizi commerciali della nostra città.

Questa giunta di centro destra ha previsto che a Vibo Marina ci debbano essere 646 stalli a fronte degli 805 di Vibo centro.

Così non va.

Il commercio e gli artigiani che già vivono in periodo di crisi in città devono essere aiutati non ulteriormente danneggiati.

C'è chi dice: c'è stata una gara e il comune pagherebbe una penala. Bene, chi amministra deve prima di tutto salvaguardare i propri cittadini.

Lo si faccia.

Mi permetto allora di proporre:

di rivedere subito l'ubicazione delle strisce blu togliendone quante più possibili tra quelle davanti gli esercizi commerciali;l'estensione ai pensionati ed agli artigiani la categoria "speciale" per far sì che gli stessi ottengano l'abbonamento a minor costo;L'inserimento dei minutaggi nel ticket;Il pagamento delle soste a pagamento a Vibo Marina solo nel periodo che va da giugno a settembre;là possibilità per i residenti con permesso di parcheggiare anche nelle vie adiacenti.

Continuare a vessare i cittadini in questo modo non ha senso se non quello di fare cassa.

Giovanni Russo