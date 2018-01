Cara Reggio, buon anno

Riceviamo e pubblichiamo:

Cara Reggio,

in queste prime ore del 2018 il pensiero va a te. A te che sai essere gioia e lacrime per quanti ti abitano e vivono. Permettimi di augurarti che sia un 2018 di battaglie e di vittorie. Che tu possa sorprenderci! Per questo ti auguro di riuscire ad avere la forza di proteggere l'esperienza della Cooperativa Sociale Rom 1995.

Perché, cara Reggio, potrai pure riuscire a far nascere nuove cooperative sociali, potrai pure tentare di implementare virtuosi percorsi di integrazione sociale, potrai pure sostenere iniziative antiracket, potrai pure pensare di aver seminato bene e raccolto buoni frutti, ma se muore l'esperienza della Rom 1995 hai fallito. Abbiamo fallito tutti. E non basta che continui a vivere, deve farlo per come è stata pensata fin dal principio, senza che venga snaturata.

La cooperativa Rom 1995 è la sintesi di tutti i possibili percorsi di riscatto della nostra terra e dei valori che tentiamo di difendere. L'integrazione degli emarginati e il loro riscatto sociale. Il rispetto della persona. La dignità del lavoro. La rinascita e la cura di un bene confiscato. Il rispetto dell'ambiente.

La cooperativa Rom 1995 non è un'impresa sociale. La cooperativa Rom 1995 è un bene comune.

Ti tocca difenderla Reggio. Ci tocca difenderla.

L'augurio più grande va a Domenico Modafferi e ai lavoratori della Cooperativa, ai tuoi figli migliori, cara Reggio!

Annamaria Laface