Coronavirus: tra le paure di oggi e le speranze per il futuro, come state affrontando questa "nuova normalità"?

Raccontateci la vostra nuova quotidianità ai tempi del Covid-19, come sono cambiate le vostre abitudini, tra paure e speranze per il futuro.

Tutto e niente

É cominciato tutto in un giorno come questo, ho lasciato tutto per un niente

con il tempo questo niente, si é

trasformato in un quasi tutto.

Parlando di tutto e niente,

mi son resa conto che:

tutto può sparire nel nulla.

E il nulla può trasformarsi in tutto.

Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto siamo di fronte al tutto e al niente.

Davanti all'inizio e alla fine.

Dipende da quello che vuoi tu, se dar inizio a qualcosa

o mettere un punto.

(Foto e poesia di Paulina Gabriela Rubio)