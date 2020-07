Domani recital della pianista Dario Callà all’Auditorium dello Spirito Santo di Vibo Valentia

Martedì 21 luglio 2020 presso l'auditorium dello Spirito Santo avrà luogo con inizio alle 19,00 un recital del giovane pianista Dario Calà. La manifestazione, organizzata congiuntamente dal Conservatorio di Vibo Valentia e da AMA Calabria, s'inserisce nell'ambio delle iniziative che sostituiscono quelle previste nell'ambito della stagione I Concerti del Giovedì che non hanno potuto avere luogo a causa dell'emergenza COVID 19.

Dario Callà nasce a Vibo Valentia il 14 settembre del 2001 e inizia gli studi musicali all'età di sette anni presso scuole private. All'età di 10 anni entra al conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo Valentia nel quale è ora laureando, dopo un percorso costante e approfondito allievo del M° Aurelio Pollice.

Nel corso della sua breve carriera musicale vince e partecipa a vari concorsi all'interno del territorio regionale, ricordiamo tra i vari il 38 concorso internazionale di musica A.M.A. Calabria. Importante citare anche la, sempre breve, carriera da solista, coronata dal concerto con l'orchestra del conservatorio Fausto Torrefranca avvenuto in maggio 2019 con l'esecuzione del concerto per pianoforte e orchestra di W. A. Mozart in la maggiore.

Assai interessante il programma composto dalla Sonata per pianoforte n. 2 in sol minore, op. 22 di Robert Schumann, dallo Studio op, 25 n. 12 e dal Notturno n. 20 in do diesis minore, opera postuma di Frédéric Chopin, da alcuni tra i 6 Momenti musicali di Sergej Rachmaninov e da un finale lisztiano con Venezia e Napoli. Supplément aux Années de pèlérinage, vol. II, S 162 e la Tarantella.