Il soprano Giulia Pollice in concerto all’auditorium dello Spirito Santo di Vibo Valentia

Sabato 18 luglio 2020 presso l'auditorium dello Spirito Santo avrà luogo con inizio alle 19,00 un concerto del giovane soprano Giulia Pollice accompagnata al pianoforte dal padre Aurelio Pollice. La manifestazione, organizzata congiuntamente dal Conservatorio di Vibo Valentia e da AMA Calabria, s'inserisce nell'ambio delle iniziative che sostituiscono quelle previste nell'ambito della stagione I Concerti del Giovedì che non hanno potuto avere luogo a causa dell'emergenza COVID 19.

Giulia Pollice, nata il 29 agosto del 1999, ha brillantemente superato gli esami di Stato presso il Liceo Classico "F. Fiorentino" di Lamezia Terme nel luglio del 2018 ed è già iscritta al terzo anno di triennio accademico in canto al Conservatorio Statale di Musica "F. Torrefranca" nella classe del M° Jose Raul Hernandez Martinez.

Ha seguito corsi di Canto con Cristina Baggio, Laura Cherici e Lucrezia Messa, un corso di dizione tenuto da Patrizia La Fonte con rappresentazione in teatro a fine corso ed uno sul controllo delle emozioni con l'attore Mario Maruca. Nella manifestazione "Crux Gloria", organizzata dal Conservatorio Statale di Musica "F. Torrefranca" in occasione della Santa Pasqua 2018 e 2019 è stata scelta per interpretare le meditazioni di Mons. Gaetano Currà. Si è esibita nel Vib'Opera Giovani 2019 interpretando "In uomini, in soldati" di W. A. Mozart e con l'orchestra da camera "L. Vinci", "Lascia che io pianga" di Haendel e "Ave Maria" di Caccini e nell'autunno del 2019 in Armonie d'Arte Festival. Fa parte del Coro Del Conservatorio "F. Torrefranca" e ha ricoperto il ruolo di voce recitante nello spettacolo "Le incredibili avventure di Mister Fogg" con l''Ensemble dell'orchestra "La Grecia".Grazie alla sua poliedricità dal 2016/2017 presenta regolarmente spettacoli nella sua provincia per le stagioni teatrali e musicali di A.M.A. Calabria e di teatrop. Per il teatro ha partecipato a due edizioni del Concorso Nazionale "Gerione" tenuto a Campagna (SA) e, con lo spettacolo "Sogno di una notte di mezza estate", ha ottenuto il primo premio; ha seguito corsi estivi ed invernali presso la Civica Scuola di Teatro "Paolo Grassi" a Milano. Per la televisione nel 2018 diretta da Ricky Tognazzi ha realizzato una figurazione speciale nella fiction "La vita promessa" per Rai1 e nel 2019 nella fiction "L'amore strappato" per Mediaset. Ama il disegno e la ginnastica artistica per i quali ha ottenuto premi e riconoscimenti.

Ad accompagnarLa al pianoforte Aurelio Pollice noto concertista di fama internazionale e docente presso il Conservatorio di Vibo Valentia.

Di assoluto interesse il programma interamente dedicato alla figura di Ofelia tra i principali personaggi femminili della tragedia Amleto di William Shakespeare. Nel corso del programma saranno eseguite arie tratte dall'Amleto di Franco Faccio, Hamlet di Ambroise Thomas e dalle musiche per scena della tragedia Hamlet composte da Pyotr Ilyich Tchaikovsky.