Domenica 28 giugno 2020 presso il tempio di Persefone dell'area archeologica di Vibo Valentia avrà luogo alle ore 19,30 un recital del giovane talentuoso fisarmonicista Arcangelo Pignatelli. La manifestazione, organizzata congiuntamente dal Conservatorio di Vibo Valentia e da AMA Calabria, s'inserisce nell'ambio delle iniziative promosse dalla delegazione di Vibo Valentia presieduta dalla Dott.ssa Teresa Saeli.

L'iniziativa rientra fra gli eventi promossi da A.M.A. Calabria con il sostegno del Fondo Unico dello Spettacolo del MiBACT Direzione Generale dello Spettacolo con il cofinanziamento della Regione Calabria Assessorato alla Cultura nell'ambito del piano di Azione e Coesione 2014/2020 Asse 6.7.1 TRIENNIO 2017/2019 Azione 1° Grandi Festival ed Eventi Internazionali.

Arcangelo Pignatelli, nato il 22 aprile del 2002, inizia lo studio della fisarmonica all'età di 6 anni sotto la guida del padre, successivamente con Mario Stefano Pietrodarchi che ne segue tutt'ora l'evoluzione artistico-musicale presso il Conservatorio di Vibo Valentia. Ha partecipato a numerose Master Class al fianco di docenti del calibro di Y. Shishkin, G. Draugsvoll, M. Owen, V. Vasovic, F. Angelis, I. Krizman. Vincitore di numerosi Concorsi nazionali ed internazionali tra cui ricordiamo:1° Premio Concorso Internazionale "I. Stravinsky" Bari 2013.1° Premio Concorso Internazionale Lucia Morleo di San Vito dei Normanni 2014. 1° Premio Carlo Civardi al Concorso Internazionale di Valtidone 2015, 1° Premio assoluto al 3° Festival Internazionale "Le ance libere del mediterraneo" svoltosi ad agosto 2016.Nell'Aprile 2016 si classifica Premio assoluto al prestigioso Concorso Internazionale Città di Pula Croazia. Nel maggio del 2016 a Spoleto viene selezionato a rappresentare l'Italia alla "69 Coupe Mondiale in Rostovon Don (Russia). A Dicembre 2016 suona come solista nell'orchestra sinfonica di Lecce e Salento nella chiesa di Sant' Irene a Lecce. Il 13 Agosto 2017 si esibisce come fisarmonicista solista per una importantissima stagione concertistica Aulos a Lugano (Svizzera)1° Premio assoluto al "Filadelfia Festival" - X Concorso Musicale città di Filadelfia, Maggio 2018; 1° Premio assoluto al prestigiosissimo Concorso riservato a tutti i conservatori d'Italia Làszló Spezzaferri tenutosi al Palazzo della gran Guardia di Verona. Aprile 2018.1° Premio assoluto al 3° Concorso Internazionale di fisarmonica città di Alcobaca (Portogallo), Maggio 2018 Concerto a Brescia nel 11/11/2018 presso il Salone Monumentale del Museo Diocesano di Brescia, nella stagione concertistica Talent Music Master Concerts. Concerto come solista nell'orchestra da camera Fausto Torrefranca del conservatorio musicale di Vibo Valentia, Marzo 2019 Concerto al Teatro F. Fenaroli nell'ambito della stagione concertistica Crescendo 2019, Aprile 2019 Premio all' International Accordion Competition Città di Pula in Croazia, Aprile 2019.

Estremamente interessante il programma che prevede l'esecuzione di Twelve in Four di Bogdan Precz, di Romance, Sonata in Si minore (G. Galynin) e Etude di Frank Angelis, di Migrants di Cesare Chiacchiaretta, di The Flight Beyond the Time di Petri Makkonen