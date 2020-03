Coronavirus, a Vibo Valentia rimandata la stagione teatrale

Le misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, naturalmente, incidono anche sul prosieguo della stagione teatrale vibonese.

Il DPCM di ieri, mercoledì 4 marzo, con le nuove misure disposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sospende le "manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro".

Per tali motivi, quindi, l'amministrazione comunale, si trova costretta a rimandare gli ultimi due spettacoli della stagione teatrale, ad iniziare dal prossimo che era in programma per lunedì 9 marzo. Gli spettacoli della rassegna, quindi, saranno recuperati successivamente, e comunque a data da destinarsi.