Domani alle ore 18,00 presso l'Auditorium dello Spirito Santo avrà luogo il secondo appuntamento della seconda edizione de I Concerti del Giovedì Un'idea per la città promossa dal Conservatorio di Musica di Vibo Valentia con la collaborazione organizzativa di AMA Calabria e l'adesione di 15 associazioni culturali vibonesi.

Il progetto - fortemente voluto dal Presidente del Conservatorio Avv. Francesco Vinci – vede impegnata in qualità di associazione patrocinante la sezione vibonese dell' Associazione Mogli Medici Italiani presieduta dalla Signora Anita Bilotta che tra la prima e la seconda parte del concerto proporrà un'idea per la città.

Protagonista della serata il Trio di fisarmoniche composto dai giovani musicisti Gabriele Corsaro, Vytenis Danielicius e Arcangelo Pignatelli tutti allievi della classe di fiarmonica del Maestro Mario Stefano Pietrodarchi senza alcun dubbio tra le principlai eccellenze didattiche all'interno dell'istituzione.

Gabriele Corsaro ha vinto numerosi concorsi nazionali e internazionali e seguito corsi di perfezionamento con Voijin Vasovic in Serbia e Franck Angelis in Francia

Il lituano Vytenis Danielius, allievo del' Accademia Musicale di Kaunas (Lituania) attualmente, grazie a una

borsa di studio ERASMUS, studia al Conservatorio di Musica "F. Torrefranca" di Vibo Valentia al fianco del M. Mario Stefano Pietrodarchi. Significativi i risultati conseguiti al Trofeo Mondiale, Coppa Mondiale, Premio Internazionale "Città di Castelfidardo". Arcangelo Pignatelli, sin da giovanissimo si è distinto per il particolare talento che gli ha permesso di vincere decine di concorsi nazionali e internazionali in Italia, Croazia, Russia, Portogallo, Svizzera. Ha partecipato a numerose Master-Class al fianco di docenti del calibro di Y. Shishkin, J. Mornet e V. Vasovic.

Di estremo interesse il programma che prevede da parte di Gabriele Corsano l'interpretazione della Invenzione III di Johann Sebastian Bach, della Danza Russa di Georgi Shenderjow e della Suite Bulgara di Wiacheslav Semjonow, da parte di Vytenis Danielicius della Toccata e Fuga Re minore di Johann Sebastian Bach e del terzo movimento della Don Rhapsody di Wiacheslav Semjonow e da parte di Arcangelo Pignatelli della Romance di Frank Angelis, di Twelve in Four di Bogdan Precz e dell'Etude di Frank Angelis.