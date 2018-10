Il concerto di Shlomo Mintz spostato da Lamezia Terme a Vibo Valentia

Il previsto concerto del violinista Shlomo Mintz accompagnato al pianoforte dal Maestro Sander Sitting previsto per la stagione musicale AMA Calabria a Lamezia Terme per Domenica 28 ottobre 2018, a causa della chiusura dei teatri, è stato spostato a Vibo Valentia presso l'Auditorium della Spirito Santo di Vibo Valentia con inizio alle h 18.00.

AMA Calabria non ha voluto privare il suo pubblico di questo concerto che rappresentava l'evento clou di una stagione fra le più apprezzate dell'Italia Meridionale. Critici, colleghi e pubblico sono concordi nel considerare Shlomo Mintz uno dei maggiori violinisti del nostro tempo, stimato per la sua impeccabile musicalità, versatilità stilistica e padronanza tecnica. Nato a Mosca nel 1957, due anni dopo è emigrato con la famiglia in Israele dove ha iniziato a studiare con Ilona Feher. A undici anni ha debuttato con la Israel Philharmonic Orchestra e a sedici anni ha debuttato alla Carnegie Hall di New York con la Pittsburgh Symphony Orchestra, suo mentore fu il grande violinista Isaac Stern. Ha poi continuato gli studi con Dorothy DeLay alla Julliard School of Music di New York. Ha collaborato con direttori storici come Sergiu Celibidache, Pablo Casals, Eugene Ormandy, Claudio Abbado, Lorin Maazel, Mistislav Rosptropovich, Carlo Maria Giulini e continua a collaborare con le orchestre più celebri e i direttori più noti della scena internazionale. Ha vinto numerosi premi di prestigio, quali il Premio Accademia Musicale Chigiana di Siena, il Diapason d'Or, il Grand Prix du Disque, il Gramophone Award e l'Edison Award. Nel 2006 ha ricevuto la laurea honoris causa dall'Università Ben – Gurion di Beersheba. Oltre ad essere violinista e violista Shlomo Mintz ha aggiunto al suo curriculum artistico il ruolo di direttore d'orchestra dirigendo le più importanti orchestre internazionali. Ha fatto parte della giuria di importanti concorsi internazionali di violino, come il Tchaikovsky di Mosca e il Queen Elisabeth International Music Competition di Bruxelles. Ad accompagnare il grande violinista il pianista Sander Sittig, nato a Rotterdam nel 1961, ha studiato al Conservatorio di Amsterdam con Jan Wijn e dopo il diploma ha continuato con Naum Grubert, Willem Brons, Eugene Indjic. Dopo aver vinto numerosi premi in diversi concorsi ha iniziato una brillante carriera concertistica in tutto il mondo. Ha inciso composizioni per pianoforte e musica da camera di Mozart ed è ospite in diversi programmi televisivi e radiofonici. Collabora in modo continuativo con la compagnia teatrale Oorkaan del Concertgebouw e con il Crans-Montana Classics Festival. Accompagna regolarmente Shlomo Mintz nei suoi concerti internazionali. Appuntamento dunque a Vibo Valentia per domenica 28 ottobre 2018 presso l'Auditorium dello Spirito Santo per ascoltare alcuni dei capolavori di Wolfgang Amadeus Mozart, Ernest Chausson, Johannes Brahms e Pablo de Sarasate.