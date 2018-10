Jan Van Der Roost per il progetto “Siae Sillumina” dirige a Serra San Bruno la locale orchestra di Fiati

Domenica 21 ottobre 2018 alle h 18,45 presso la Chiesa Matrice si concluderà con uno straordinario concerto dell'Orchestra di Fiati Città di Serra San Bruno diretta dal grande l'incontro che il grande musicista belga ha avuto con gli allievi del Corso di Direzione sostenuto con i fondi SIAE SILLUMINA. La manifestazione è organizzata congiuntamente da AMA Calabria e dalla locale associazione Amici della Musica e si avvale del sostegno del MiBAC, della Regione Calabria e del CIDIM Comitato Nazionale Italiano Musica. La presenza di una delle maggiori personalità internazionali del mondo bandistico rappresenta un'ulteriore conferma dello sviluppo che nella nostra regione stanno registrando le orchestre di fiati. Jan Van Der Roost attualmente insegna al Lemmensinstituut a Lovanio (Belgio) ed è professore ospite speciale al "Shobi Institute of Music" di Tokyo, insegnante ospite alla "Nagoya University of Art" e professore visitatore al Senzoku Gakuen di Kawasaki (Giappone). Oltre ad essere un prolifico compositore, è molto richiesto come membro di giuria, conferenziere, insegnante in masterclass e direttore ospite: le sue crescenti attività musicali l'hanno portato a viaggiare in oltre 40 paesi di 4 continenti diversi, mentre le sue composizioni sono eseguite e registrate in tutto il mondo. Nel 2001 pubblicò il suo primo CD per la "EMI Classics" e da allora la sua attività non ha conosciuto sosta. Imponente è la lista delle sue composizioni che vengono eseguite in tutti i continenti.

A collaborare con il grande maestro belga il Complesso Bandistico "Città di Serra San Bruno" che nasce nel 1994 quando un gruppo amanti della musica, si riuniscono e decidono di dare vita all'Associazione Amici della Musica sotto la direzione del Maestro Giuseppe Salerno. Tantissime sono state le manifestazioni e raduni cui il complesso ha partecipato come in occasione dell'arrivo a Serra San Bruno della Regina del Belgio, Paola di Liegi, o per i festeggiamenti del nono centenario della morte di San Bruno accogliendo con la nostra musica i tanti Cardinali e personalità politiche e civili che vi hanno preso parte. Senza dimenticare la direzione del Capitano Cathy Gallè in Landas di origini serresi, direttrice della banda Musicale dell'80 divisione dei Marines con sede a Washington, la banda che presiede ai giuramenti dei presidenti Americani, e il concerto in occasione della visita di Sua Santità Papa Benedetto XVI. Il complesso ha partecipato all' importante evento "Muti" a Reggio Calabria ed a "Calabria Evolutions 2.0" con la preziosa collaborazione del Maestro Nello Salza. Vincitore di importanti premi in Concorsi Bandistici, nel 2016 ha ospitato la manifestazione "Calabria Evolution" 3.0 con la partecipazione del solista M° Kirill Soldatov. Di seguito ha organizzato il concerto di chiusura del primo anno del "corso di direzione per banda e orchestra di fiati" organizzato dal AMA Calabria, ospitando il famoso maestro e compositore Lorenzo Pusceddu. Nel luglio 2017 il complesso Bandistico ha ospitato la manifestazione "Calabria Evolution" 4.0 con la partecipazione del solista M° Michél Supéra. Nel settembre 2017 il complesso ha tenuto due concerti a Roma presso la Domus Mariae e ai Musei Vaticani con solista ospite il M° Giacomo Marcocig Di particolare interesse il programma incentrato sulle opere del direttore-compositore Jan Van Der Roost di cui saranno eseguite Arsenal Adagio for winds, Rikudim, Four Old Dances Condacum, Orion cui si aggiungono di César Franck Panis Angelicus (arr. Maurizio Managò), di Giulio Caccini Ave Maria (arr. Donato Semeraro), di Andrè Waignein Overture Festive, di Naoya Wada Wind on the Hill, di P. I. Tchaikovsky Marcia Militare.