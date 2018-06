Domani alle 21,00 presso l'Auditorium di Santa Chiara avrà luogo, un recital del pianista Alberto Idà organizzato congiuntamente dall'Associazione Tropea musica e da AMA Calabria.

L'iniziativa, sostenuta dal MiBACT Direzione Generale dello Spettacolo e dalla Regione Calabria presenta un giovane solista di pALMI Alberto Idà, diplomato con lode e menzione d'onore presso il Conservatorio di Reggio Calabria sotto la guida del M° Salvatore Ascrizzi. Unico calabrese premiato al prestigioso Concorso Città di Venezia, che annovera pianisti già affermati nei più importanti concorsi internazionali (Busoni, Rubinstein, Aarhus, Hilton Head), il giovane artista ha, inoltre, ricevuto borse di studio e premi per un ammontare di 8.000 euro offerti da marchi prestigiosi e dai soci degli Amici della Fenice. I riconoscimenti ottenuti, tra cui la vittoria alla XIX Rassegna dei Migliori Diplomati dei Conservatori d'Italia 2015, gli hanno permesso di avere scritture per importanti società concertistiche italiane. Alberto Idà ha anche brillantemente superato gli esami di ammissione ai Corsi di Alto Perfezionamento pianistico dell'Accademia di Santa Cecilia. La commissione, formata da alcuni membri dell'Accademia e dai Maestri Benedetto Lupo e Andrea Lucchesini, ha ammesso per l'anno accademico in corso solo quattro pianisti: Alberto Idà è il più giovane.

Nel suo recital di Tropea Alberto Idà presenta due concerti per pianoforte orchestra di Mozart con la collaborazione al secondo pianoforte del fratello Federico.